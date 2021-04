Startup mexicana Kavak alcanza valuación de US$4.000M

(Bloomberg) -- La startup mexicana de autos usados Kavak recaudó un monto récord en fondos para financiar una importante expansión en Brasil y alcanzó una valuación de US$4.000 millones.

La empresa con sede en Ciudad de México planea comenzar a operar en Brasil después de la ronda de financiación de la Serie D, que recaudó US$485 millones y fue liderada por D1 Capital Partners, Ribbit Capital, BOND y Founders Fund Management LLC.

La compañía, que actualmente opera en México y Argentina, podría ingresar a otros países en los próximos 24 meses, señaló el cofundador y CEO, Carlos García.

“El mercado es enorme, está fracturado y es realmente informal”, dijo García en una entrevista, y agregó que el mercado de autos usados llega a los US$60.000 millones anuales solo en México, y el 80% de esas transacciones se realiza entre particulares. “La pandemia aumentó la confianza de los consumidores en las plataformas digitales y la demanda de automóviles continuará creciendo a nivel mundial debido a las necesidades de distanciamiento social”.

Kavak compra autos usados a través de su aplicación, los reacondiciona y luego los vende a los consumidores, con la opción de otorgarles financiamiento a mediano plazo. Las transacciones de la compañía aumentaron durante la pandemia, ya que las medidas de confinamiento motivaron a los compradores a trasladarse de forma segura en sus propios automóviles y buscar opciones de segunda mano más económicas. En los últimos seis meses, la empresa pasó de 500 a 2.500 empleados.

La compañía planea usar el financiamiento para aumentar su inventario de automóviles a 30.000 vehículos en los próximos 18 meses, frente a los 12.000 actuales, e incrementar sus líneas de crédito de financiamiento, invertir en tecnología e infraestructura, incluidos almacenes y centros de reacondicionamiento.

Con la inversión inicial de Kavak en Brasil, la empresa tendrá una mayor infraestructura allí que en México, su mercado de origen que actualmente es el más grande.

Kavak fue fundada en 2016 después de que García enfrentara diversos contratiempos al intentar vender su automóvil para trasladarse de Colombia a México, desde problemas mecánicos hasta recibir información incorrecta sobre el auto. Eso lo llevó a agregar transparencia a un mercado propenso al fraude y con potencial para crecer en los mercados emergentes más allá de América Latina, dijo García.

En rondas anteriores, Kavak también ha sido respaldada por SoftBank Group Corp., Greenoaks Capital, DST Global y Kaszek Ventures, entre otros. García declinó dar una estimación de cuándo la compañía podría realizar una oferta pública inicial.

Nota Original:Mexican Startup Kavak Valued at $4 Billion After Latest Round

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.