Biden propone plan de infraestructura para crear "millones de empleos" y "ganarle" a China

Cambia origen y agrega detalles ///Pittsburgh, Estados Unidos, 1 Abr 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso el miércoles invertir 2 billones de dólares en infraestructura, con el objetivo declarado de crear "millones" de puestos de trabajo, enfrentar a China en el escenario económico mundial y luchar contra el cambio climático. El mandatario demócrata comparó su proyecto con el ambicioso programa espacial estadounidense de la década de 1960, diciendo que impulsaría los medios de vida de los estadounidenses pobres y de clase media, abordaría el calentamiento global y se financiaría con mayores impuestos a las grandes empresas y a los ricos."Es grande, sí. Es audaz, sí. ¡Y podemos hacerlo!", afirmó Biden, quien desde que llegó al poder hace menos de tres meses busca probar su voluntad de reforma. "Creará la economía más resistente, fuerte e innovadora del mundo", agregó, enfatizando que quiere "ganar" la competencia con China. "Son inversiones que no podemos dejar de hacer", subrayó desde Pittsburgh, Pensilvania, donde hace dos años lanzó su campaña hacia la Casa Blanca.La primera fase del programa "Build Back Better" (Reconstruir mejor) implica inversiones que se extenderían a lo largo de ocho años y se financiarían con un aumento del impuesto a la renta empresarial del 21% actual al 28%. "No se trata de penalizar a nadie", dijo Biden. "No tengo nada contra los millonarios y los multimillonarios. Yo creo en el capitalismo estadounidense".Pero el inquilino de la Casa Blanca se dijo indignado de que un bombero o un maestro paguen un impuesto a la renta del 22% y que gigantes empresariales como Amazon no paguen impuestos federales. "Pondremos fin a eso", prometió.Su plan incluye inyectar 620.000 millones de dólares en transporte, modernizar más de 32.000 kilómetros de carreteras y autopistas y reparar unos 10.000 puentes en Estados Unidos. - Batalla en el Congreso - Esta nueva ofensiva legislativa llega poco después de que el Congreso aprobara un plan de recuperación para hacer frente a la pandemia de covid-19, también cercano a los 2 billones de dólares. Pero este discurso de Biden es solo el comienzo de una batalla en el Congreso, cuyo resultado es incierto. Con mayorías demócratas estrechas, las negociaciones prometen ser complicadas.Ya las primeras voces disonantes provienen del ala izquierda del propio Partido Demócrata. Para la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, los montos son simplemente "insuficientes". Para el senador republicano de Wyoming John Barrasso, en cambio, este proyecto es sólo un "caballo de Troya" para permitir a los demócratas "gastar más y subir los impuestos". La única certeza es que los próximos meses pondrán a prueba las cualidades negociadoras de Biden, un buen conocedor del funcionamiento de Washington por su pasado como legislador y vicepresidente. - "Vehículos eléctricos" - El plan prevé amplificar "la revolución de los vehículos eléctricos" con, por ejemplo, el pasaje a la electricidad del 20% de los famosos autobuses escolares amarillos. También buscará que las nuevas infraestructuras sean más resistentes a los cambios vinculados al calentamiento global. Nadie duda de la necesidad de renovar infraestructuras que en muchos casos datan de la década de 1950. Pero construir un consenso político no es tarea fácil. Los dos antecesores de Biden, el republicano Donald Trump y el demócrata Barack Obama, también habían hecho grandes promesas en materia de infraestructura, que terminaron quedando en letra muerta.El exrival de Biden en las primarias demócratas y ahora secretario de Transporte, Pete Buttigieg, sostiene que esta vez los astros conseguirán alinearse."Tenemos una oportunidad extraordinaria de lograr el apoyo de los dos partidos para pensar en grande y dar pruebas de audacia en infraestructuras", dijo. - "Peligrosamente" equivocado - La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que hasta ahora había saludado muchas de las decisiones de Biden, desde el regreso al Acuerdo de París sobre el clima hasta el plan de rescate para la economía, también expresó su claro desacuerdo con la iniciativa.Si bien aprueba el deseo de hacer de la infraestructura una prioridad, cree que el presidente demócrata está "peligrosamente" equivocado en la forma de financiar su programa. Trump, que habló de revitalizar la infraestructura pero no avanzó en el Congreso, acusó a su sucesor de proponer una estrategia de "capitulación económica total". Denunciando una "monstruosidad", estimó que el aumento del impuesto a las empresas sería "un gran regalo" para China. "El cruel ataque de Joe Biden al sueño americano nunca debe convertirse en ley (...). ¡Nuestra economía será destruida!", dijo.Biden aseguró que un aumento al 28% en el impuesto a corporaciones aún dejaría la tasa más baja de lo que fue durante casi 70 años entre la Segunda Guerra Mundial y 2017, el año en que llegó Trump al poder.