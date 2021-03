El desconfinamiento avanza en Inglaterra con pícnics y piscinas descubiertas

Agrega acuerdo con GlaxoSmithKline, citas de Johnson y balances actualizados ///Londres, 29 Mar 2021 (AFP) - Trajes de neopreno contra el agua fría y mantas para estirarse sobre el césped húmedo. Los ingleses recobraron el lunes una limitada libertad, que les permite reunirse en pequeños grupos y retomar deportes al aire libre en un desconfinamiento muy gradual."Sólo gracias a meses de sacrificio y esfuerzo podemos dar hoy este pequeño paso hacia la libertad y debemos proceder con cautela", advirtió el primer ministro, Boris Johnson, en una rueda de prensa televisada.Enfrentado a una cepa mucho más contagiosa del coronavirus originada en el sur de Inglaterra a finales de año, Londres cerró lugares de ocio y comercios no esenciales en diciembre y decidió no reabrir las escuelas tras la vacaciones de Navidad.Gracias a una reducción drástica en el número de muertes (23 el lunes) y contagios diarios (4.654) y una exitosa campaña de vacunación que ya administró la primera dosis a 30,5 millones de personas (60% de adultos), este tercer confinamiento comenzó a levantarse el 8 de marzo con la reapertura de las aulas.Su muy progresiva desescalada, prevista hasta finales de junio, franqueó una nueva etapa el lunes con la autorización de organizar reuniones de hasta seis personas en lugares abiertos como parques o jardines privados y reabrir instalaciones de golf, tenis y piscinas descubiertas pese a las bajas temperaturas del agua.Con trajes completos de neopreno, o los más valientes sin ellos, los bañistas nadaban desde la mañana junto a los cisnes en los estanques de los parques londinenses."No hemos nadado desde el 5 de enero, así que tenemos muchas ganas de volver al agua", dijo a la AFP Jessica Walker, envuelta en una toalla con la bandera británica en la piscina exterior de Hillingdon, en el noroeste de Londres."Es muy estimulante, es absolutamente fantástico tanto para la salud mental como la física", añade, disfrutando de un tiempo inusualmente cálido y soleado, que por la tarde hizo proliferar los pícnics sobre el césped húmedo de los parques.El gobierno sigue alentando al teletrabajo y a evitar el transporte público, pero el lunes levantó la orden legal de "quedarse en casa" en el país más castigado de Europa, con más de 126.600 muertos por la pandemia. - Llamados a la prudencia - La policía londinense insistió en que "todas las grandes reuniones" siguen estando prohibidas y prometió actuar rápidamente contra las fiestas en lugares cerrados y las reuniones multitudinarias. Y Johnson llamó el lunes a no relajarse demasiado y seguir respetando las restricciones, para no tener que reimponer un confinamiento de graves consecuencias económicas y psicológicas.Felicitándose porque se registró el domingo "el número más bajo de nuevas infecciones en seis meses" (menos de 4.000) y por la reducción en muertes e ingresos hospitalarios, Johnson advirtió de que la "ola de contagios sigue creciendo" en el continente europeo y podrían llegar al Reino Unido nuevas variantes más resistentes a las vacunas.El país, que ha administrado hasta ahora las vacunas de AstraZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech, se enfrenta a una reducción en los suministros justo en el momento de inyectar las segundas dosis, distribuidas hasta ahora a 3,6 millones de personas.Pero espera la entrega en abril de 17 millones de dosis del laboratorio estadounidense Moderna y el lunes Johnson anunció haber alcanzado un acuerdo con el laboratorio GlaxoSmithKline para embotellar en Inglaterra las vacunas desarrolladas por Novavax.Esto "nos proporcionará entre 50 y 60 millones de dosis de vacunas fabricadas en el Reino Unido" siempre y cuando esta sea aprobada por el regular británico para su utilización, precisó.El siguiente paso en el desconfinamiento de Inglaterra está previsto el 12 de abril, con la reapertura de las terrazas de bares y restaurantes y los comercios y negocios no esenciales, incluidas las peluquerías.Permanecen prohibidos los viajes al extranjero, que según la hoja de ruta solo se permitirán a partir del 17 de mayo. Aunque el primer ministro prometió dar más información hacia el 5 de abril. acc/mis -------------------------------------------------------------