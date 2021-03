El PP anuncia el fichaje de Toni Cantó como independiente en la lista de Ayuso. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- El exportavoz de Cs en la Cortes valencianas Toni Cantó formará parte de la candidatura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid como independiente, un fichaje que el PP ha anunciado minutos después de que el exdirigente naranja hiciera público que negociaba esta posibilidad.

Este miércoles además se ha confirmado la candidatura de Rocío Monasterio como cabeza de lista de Vox y se han conocido otros nuevos nombres que se incorporan a la campaña electoral madrileña: Irene Lozano, actual secretaria de Estado para el Deporte, y Pilar Llop, presidenta del Senado, se suman a la lista del candidato socialista, Ángel Gabilondo.

Precisamente, Gabilondo -en una entrevista en Tele 5- ha afirmado sobre Toni Cantó que "no le parece el mejor camino" entrar al Partido Popular de Madrid. A su juicio, hay que "combatir muy directamente el transfuguismo" de aquellos que "no son respetuosos" con las siglas de los partidos a los que se presentaron en unas elecciones.

La dirección nacional de Pablo Casado ha enmarcado la incorporación de Toni Cantó en la decisión del PP de abrir sus puertas a simpatizantes, afiliados y cargos de Ciudadanos, una oferta que se produjo tras la moción de censura presentada por Cs y el PSOE en la Región de Murcia.

El comunicado de los de Casado se ha producido minutos después de que Cantó confirmase a través de Twitter que se había reunido con el equipo de la presidenta madrileña.

"Me he reunido con el equipo de Isabel Díaz Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de Pablo Casado en Madrid. Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España", ha escrito Cantó en su cuenta de Twitter.

El de Cantó es el primer fichaje de Ayuso para los comicios del 4 de mayo de un político que no forma de su equipo de Gobierno, ya que hasta ahora sólo ha confirmado que formarán parte de la lista sus actuales consejeros del PP.

Además, es el segundo cargo de Cs que se une a las filas del Partido Popular, aunque en su caso como independiente, tras la moción fallida impulsada por Inés Arrimadas en Murcia. Cantó sigue al que fuese el exsecretario de Organización de Cs, Fran Hervías, que trabaja ya en la sede nacional del PP. En los últimos días más de una quincena de políticos de Ciudadanos ha dejado sus cargos.

Cantó presentó el 17 de marzo su renuncia al acta de diputado autonómico, dos días después de anunciar la dimisión de todos sus cargos en Ciudadanos.

Aseguró estar "desilusionado" con la política y deseando volver a su antiguo trabajo como actor, para el que ya ha recibido ofertas de dos productoras, que según comentó seguramente aceptaría.

Este miércoles se ha conocido que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha proclamado la candidatura de Monasterio, que ya fue la número uno de la lista en los comicios de 2019, cuando la formación entró en la Cámara regional con doce diputados.

"Gracias a todos mis compañeros de Vox por confirmar mi candidatura para Madrid. Haremos un trabajo extraordinario y seremos la garantía para que Sánchez y los comunistas no entren en Madrid. Será una gran campaña con el mejor director posible: Santiago Abascal, ¡apasionante!", ha escrito en su cuenta de Twitter.

La confirmación de Monasterio tiene lugar el mismo día en el que se ha conocido que los técnicos municipales han dado el visto bueno a las obras para regularizar su chalet, lo que ha sido criticado por los partidos de izquierda de la región, que consideran que esta coincidencia no es una casualidad.

Por último, las bases de Unidas Podemos deberán revalidar en su proceso de primarias a los integrantes de la lista de Pablo Iglesias, entre ellos Isa Serra, Jesús Santos, el exjemad Julio Rodríguez, y la activista de la PAH Alejandra Jacinto, según se ha publicado este miércoles.