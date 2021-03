Biden insta a prohibir los fusiles de asalto en EEUU tras dos tiroteos en una semana

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS23 DE MARZO DE 2021FUENTE: DC POOL 1. Zoom in del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, caminando hacia el podio2. Primer plano de Joe Biden hablando WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS23 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 3. Plano medio de la bandera de Estados Unidos a media asta en la Casa Blanca4. Primer plano de la bandera de Estados Unidos a media asta en la Casa Blanca5. Paneo de abajo a arriba de manifestantes frente a la Casa Blanca WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS23 DE MARZO DE 2021FUENTE: DC POOL 6. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 14 seg.): "Este no debería ser un asunto partidista, esto es un asunto estadounidense. Salvarán vidas, vidas estadounidenses. Y debemos actuar, también deberíamos prohibir los rifles de asalto en el proceso." "This is not, it should not be a partisan issue. This is an American issue. You'll save lives, American lives. And we have to act. We should also ban assault weapons in the process." INDEFINIDOFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: BOULDER POLICE DEPARTMENTRESTRICCIONES: USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIALMANDATORY CREDIT: "BOULDER POLICE DEPARTMENT/HANDOUT" 7. Foto cortesía del Departamento de Policía de Boulder mostrando al sospechoso del tiroteo Ahmad Alissa ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS17 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 8. Plano general del exterior del Gold Spa, donde ocurrió uno de los tiroteos9. Plano medio del exterior del Gold Spa, donde ocurrió uno de los tiroteos10. Primer plano de flores en el exterior del Gold Spa, donde ocurrió uno de los tiroteos WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS8 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 11. Paneo de abajo a arriba desde un miembro de la Guardia Nacional caminando a lo largo de una valla hasta el Capitolio de EE. UU.12. Plano general Capitolio de los Estados Unidos detrás de una valla13. Primer plano La cúpula del Capitolio de los Estados Unidos detrás de una valla14. Primer plano Bandera de Estados Unidos en el Capitolio de Estados Unidos15. Primer plano de un semáforo frente a la Cúpula del Capitolio de Estados Unidos WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS23 DE MARZO DE 2021FUENTE: DC POOL 16. SOUNDBITE 2 - Richard Blumenthal, senador Demócrata (hombre, inglés, 20 seg.): "La inacción por parte de este Congreso nos hace cómplices. Ahora es el momento de actuar, de honrar a estas víctimas con acción, verdadera acción, no los encubrimientos o las sombras que han sido ofrecidas por el otro lado con esperanzas, pensamientos y oraciones." "Inaction by this Congress makes us complicit. Now is the time for action, to honor these victims with action, real action not the fig leaves or the shadows that have been offered on the other side along with hopes and thoughts and prayers." 17. SOUNDBITE 3 - Ted Cruz, senador Republicano (hombre, inglés, 14 seg.): "Apuntemos a los tipos malos, los criminales, los fugitivos, aquellos con enfermedades mentales, pongamoslos en prisión, evitemos que obtengan armas, no hagamos de ciudadanos inocentes chivos expiatorios y no ataquemos sus derechos constitucionales." "Let's target the bad guys, the felons, the fugitives, those with mental disease - let's put them in jail, let's stop them from getting guns, let's not scapegoat innocent law-abiding citizens, and let's not target their Constitutional rights." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS8 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 18. Paneo de abajo a arriba de la Cúpula del Capitolio de Estados Unidos19. Plano medio del Capitolio de Estados Unidos