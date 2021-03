Toluca y Puebla se reparten los puntos tras su empate a cuatro

El partido celebrado este domingo en el Estadio Nemesio Diez y que enfrentó a Toluca y a Puebla acabó con un empate a cuatro entre ambos contendientes. Toluca afrontó el partido con ganas de remontar su puntuación liguera tras perder el último partido frente a Pachuca por un marcador de 2-0. En el lado de los visitantes, Puebla cayó derrotado por 1-0 en el último partido que disputó frente a Atlas Guadalajara. Tras el resultado obtenido, el conjunto toluqueño es quinto tras la finalización del partido, mientras que Puebla es séptimo.

La primera parte del encuentro comenzó de manera favorable para Toluca, que estrenó el marcador con un gol de Michael Estrada en el minuto 33, acabando la primera mitad con el resultado de 1-0.

El segundo periodo arrancó de modo inmejorable para el equipo toluqueño, que puso más tierra de por medio con un tanto de pena máxima de Alexis Canelo a los 54 minutos. Pero posteriormente Puebla se aproximó en el marcador gracias a un tanto desde los once metros de Santiago Ormeno en el minuto 58. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del conjunto poblano, logrando el empate por medio de un gol de Juan Pablo Segovia en el minuto 61. No obstante, el conjunto local inició su luminoso poniendo el 3-2 a través de un tanto de Diego en el minuto 78. Sin embargo, el equipo visitante puso las tablas estableciendo el 3-3 mediante un gol de Daniel Aguilar a los 87 minutos. Sin embargo, el equipo toluqueño se adelantó en el luminoso poniendo el 4-3 con un doble gol de Michael Estrada a los 88 minutos. No obstante, el equipo visitante logró el empate gracias a un tanto de Daniel Alvarez justo antes del pitido final, en concreto en el 90, cerrando así el partido con el marcador de 4-4.

En el capítulo de los cambios, Toluca de Hernan Cristante relevó a Rubens Sambueza, Joao Plata, Raúl López y Gaston Sauro por Claudio Baeza, Enrique Triverio, Rodrigo Salinas Dorantes y Haret Ortega, mientras que el técnico de Puebla, Nicolas Larcamon, ordenó la entrada de Amaury Escoto, Daniel Aguilar, Daniel Alvarez, Guillermo Martinez e Israel Reyes para suplir a Santiago Ormeno, Maximiliano Araújo, Omar Fernandez, Christian Tabo y George Corral.

El árbitro mostró un total de cinco tarjetas: tres tarjetas amarillas a Toluca, concretamente a Haret Ortega, Claudio Baeza y Diego y una a Puebla (Emanuel Gularte). Además, hubo una tarjeta roja a Emanuel Gularte (2 amarillas) por parte del equipo visitante.

Tras este empate al concluir el partido, Toluca se ubicó en el quinto puesto de la tabla con 19 puntos. Por su parte, Puebla con este punto consiguió la séptima plaza con 17 puntos al finalizar el partido.

La próxima jornada el equipo toluqueño jugará fuera de casa ante León, mientras que Puebla buscará el triunfo en su feudo ante Mazatlán.