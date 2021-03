Una embarazadísima Paula Echevarría, todo al negro para dar la bienvenida a la primavera

17/03/2021 Paula Echevarría, de lo más activa en la recta final del embarazo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal a la espera de convertirse en mamá de nuevo al lado de Miguel Torres, Paula Echevarría no deja de cuidarse y de disfrutar del día a día y de las buenas temperaturas de la capital presumiendo de su abultadísima barriguita por el centro de la capital.



Dispuesta a disfrutar de una jornada con sus mejores amigas, que la han sorprendido con un espectacular baby shower para celebrar la inminente llegada al mundo del que será su segundo hijo, Miguel Jr, Paula ha apostado por un look 'total black' para darle la bienvenida a la primavera. Un minivestido fruncido en color negro que marcaba lo avanzado de su embarazo, que ha combinado con una blazer a juego. Para completar su estilismo la actriz recurrió a la comodidad de unas zapatillas de deporte en blanco y maxi bolso de la firma Christian Dior también en blanco y negro.



Demostrando que es una embarazada a la última, Paula está disfrutando de la recta final de su embarazo dedicándose el máximo tiempo posible a sí misma hasta el nacimiento del pequeño Miguel - previsto para el mes de abril - que se convertirá en el centro de todas las atenciones en su casa.



Muy discreta, la asturiana ha confesado que se encuentra "muy bien" pero ha evitado pronunciarse sobre la derrota judicial de David Bustamante ante el que fue su asesor y mano derecha, Francisco Manjón, al que reclamaba más de medio millón de euros. El juez no sólo no ha dado la razón al triunfito, sino que además le ha condenado a pagar las costas, que suponen más de 60.000 euros. Un duro varapalo para el padre de su hija Daniella sobre el que Paula prefiere mantenerse al margen y guardar silencio.