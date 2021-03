Los mejores programas para añadir efectos a la cámara web

ARCHIVO - Algo más que imagen y sonido: con un software adicional se puede agregar fondos y otros efectos especiales a las videoconferencias. Foto: Sven Hoppe/dpa

¿Una casa junto al lago en lugar de una habitación desordenada de fondo? ¿Orejas de conejo, hocico de perro o un poco de barba para romper el hielo? Las posibilidades para cambiar la imagen en los chats de vídeo van desde lo útil hasta lo divertido. Si el software de videoconferencia no proporciona algunas funciones que se echan de menos, habrá que buscarlas en otro lado. Por ejemplo, en la cámara web. Si bien algunos fabricantes suministran software de buena calidad y con muchas posibilidades, otros ofrecen programas simplemente malos o incluso ningún software adicional, ya que las cámaras funcionan también con los controladores estándar. A la hora de añadir funciones a sus videoconferencias, los usuarios no dependen necesariamente de los proveedores de programas o de los fabricantes de cámaras web. También hay programas de terceros que pueden enlazar con la señal de vídeo y modificarla, y otros que pueden acceder a la cámara web haciéndose pasar por una cámara virtual. Un ejemplo de webcam virtual es el programa gratuito de código abierto Webcamoid, un software de cámara web que está disponible para Windows, Mac y Linux. Quien no encuentre en Webcamoid todas las funciones que necesita, también puede probar en Windows el programa Webcammax. Su versión gratuita, sin embargo, ofrece menos efectos y, en cambio, una marca de agua digital en la imagen. El programa Chesse, por otra parte, es una buena opción para los ordenadores Linux. Los usuarios de Mac también pueden experimentar con Photo Booth, que forma parte de MacOS. Originalmente, este solo podía utilizarse para hacer fotos o grabar vídeos a través de la cámara web. Sin embargo, desde la actualización a MacOS X 10.5 (Leopard), el programa también puede acceder a la transmisión de contenidos de la cámara web para añadir, entre otros, efectos visuales o fondos. dpa