El nuevo jefe policial de Miami no tolerará la mediocridad ni la "mala" policía

Fotografía oficial cedida por el Departamento de Policía de Houston (Texas) donde aparece su jefe Arturo "Art" Acevedo, quien nació en Cuba y llegó a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía cuatro años. EFE/Policía de Houston

Miami, 15 mar (EFE).- El próximo jefe de Policía de Miami (Florida, EEUU), Art Acevedo, que ahora ocupa el mismo puesto en Houston (Texas), afirmó este lunes que no tolerará la "mediocridad" y buscará acrecentar la confianza de la gente en los "buenos" policías.

Acevedo, de origen cubano, subrayó que transparencia, respeto, compromiso y rendimiento de cuentas son elementos esenciales para lograr que la comunidad confíe en sus policías y van a guiar su gestión.

En una conferencia de prensa para presentarlo como nuevo jefe de policía de la ciudad, el alcalde de Miami, Francis Suárez, también de origen cubano, subrayó que Acevedo fue elegido por ser una persona altamente cualificada y porque "ha tenido éxito en todos los lugares donde ha estado" y le agradeció que aceptase la oferta.

"Es el mejor 'jefe'", dijo Suárez quien lo comparó con la estrella de fútbol americano Tom Brady o el baloncestista Michael Jordan.

En un plazo de cuatro a ocho semanas Acevedo se incorporará a su nuevo puesto, en el que sucederá a Jorge Colina, que se retira después de tres años, dijo el alcalde.

En un mensaje en el que intercaló algunas frases en español, Acevedo hizo mención al sufrimiento "desproporcionado" de las comunidades de color en "un país que está sufriendo mucho" e instó a hacer algo para "sentir ysirve, y declaró que "ama" a los buenos policías que "hacen las cosas bien" y no tolera la "mediocridad" que, si se lo permiten, "se extiende como un cáncer".

En su mensaje se refirió a las protestas en contra de la violencia policial y las propuestas para retirar fondos a los departamentos policiales que sacudieron el país en 2020, a partir de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

A su juicio, en rea reconocer" ese dolor.

También dijo que la política no está "en su corazón", pero sí el "prestar servicio y hacer la diferencia" en la comunidad a la que lidad las personas que quieren eso no están en contra de la Policía sino de la "mala Policía", pues generalmente son la que más sufren la violencia en sus comunidades y más necesitan la acción policial.

GUSANO DE PADRES GUSANOS

En un gesto de complicidad a los cubano-estadounidenses como él, se declaró "gusano e hijo de gusanos", el nombre despectivo con el que el castrismo se refiere a los exiliados en EE.UU., y afirmó que el "mejor día" de una persona en un país con un régimen comunista es peor que un día cualquiera en un país con libertades.

Recordó el día de su llegada a Miami, el 12 de diciembre de 1968, junto a su familia y que su padre les decía que "este país les está dando el regalo más grande que se puede hacer; la libertad de perseguir tus sueños y ser quién quieres ser".

Acevedo nació en Cuba y llegó a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía cuatro años. Se crió en California y en ese estado estudió en la Universidad de La Verne, de la que se graduó en administración pública.

Su carrera policial comenzó en la Patrulla de Carreteras de California, de la que llegó a ser jefe en 2005. Después fue jefe de la policía de Austin, en Texas, por nueve años, y luego ejerció el mismo cargo en Houston.

La Policía de Houston cuenta con unos 5.200 agentes y más mil trabajadores de apoyo, mientras que la de Miami tiene unos 1.400.