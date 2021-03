Lozano espera que pase la Semana Santa para sopesar la vuelta del público

Aficionadosen el interior del estadio del Molinón, en Gijón, este año en la Copa del Rey. EFE/ Alberto Morante/Archivo

Madrid, 8 mar (EFE).- Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), afirmó este lunes que se podría valorar la opción de la vuelta del público a los estadios después de la Semana Santa, siempre y cuando no "se tire por tierra" todo el trabajo previo a las fiestas que se "ha hecho bien" y que se compruebe que no se inicia "una cuarta ola" de la pandemia.

Lozano acudió a un acto de la Fundación del Getafe para presentar el libro "Mujeres en el Deporte" y analizó el futuro de los aficionados en el fútbol, valoró el papel actual de la mujer en el deporte y recordó los primeros momentos hace un año de la pandemia generada por el coronavirus en los que tuvo que hablar con los clubes de fútbol para tomar medidas.

Cuestionada por el regreso de los aficionados a los estadios, la presidenta del CSD afirmó que ahora mismo España está "en un momento muy bueno" en el que la vacunación "va marchando" con todas las dosis que llegan a España suministrándose. Además, recordó que en el segundo trimestre llegarán "millones" de dosis, aunque dejó claro que la pandemia es imprevisible con la aparición de variantes del coronavirus como la de Reino Unido o Sudáfrica.

"Estoy muy esperanzada. Realmente, creo que ahora que parece que dejamos atrás la tercera ola, podemos mirar a los próximos meses con mucha esperanza. Eso, de entrada, es una buena noticia. En estos momentos, la prioridad del ministerio de Sanidad, del Gobierno y de las comunidades autónomas es ordenar la Semana Santa. No tiremos por tierra en Semana Santa todo el trabajo que se ha hecho bien. A partir de que eso pase, y de que veamos que realmente no empieza una cuarta ola, podemos empezar a plantear cuestiones muy importantes para las aficionadas, los aficionados y los propios clubes. Es una de nuestras prioridades. Lo tenemos presente", dijo.

Lozano agradeció al presidente del Getafe, Ángel Torres, su actuación en el mes de marzo del año pasado, cuando fue contundente a la hora de actuar contra el coronavirus. El máximo mandatario azulón se negó a volar a Milan para enfrentarse al Inter en la Liga Europa y se mostró partidario de cerrar los estadios. Justo hace un año, habló con la presidenta del CSD al respecto.

"Se nos estaba viniendo encima el fin del mundo y yo tuve que hablar con muchos presidentes y directores de equipos. Había que decirles que había que hacer los partidos a puerta cerrada y que quizá había que hablar con las peñas y con los aficionados porque el momento era complicado. Algunos presidentes me dieron mucha lata: '¿Pero cómo vamos a cerrar?', me decían", narró Lozano.

"Otros se dieron cuenta de que el problema que teníamos entre manos era importante. Uno de esos presidentes fue Ángel Torres. Lo valoro muchísimo porque fueron unos días muy complicados. Demostró que era capaz de darse cuenta de cuál era la prioridad en ese momento. Eso dice mucho de su liderazgo, darse cuenta en los momentos complicados de qué hay que hacer y cómo ponerse uno del lado de lo correcto. Se cumple un año de aquella conversación. En ese momento fue muy importante para el CSD", agregó.

También habló sobre el estado del deporte femenino en España y dijo que vive un momento de "maduración espectacular" perfecto para que las mujeres den un salto cualitativo importante. Además, recordó que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro las mujeres obtuvieron más medallas que los hombres para España.

"Durante muchos siglos y décadas se decía que el deporte era cosa de hombres. Incluso como aficionadas se decía que ir al fútbol, a los estadios o gritar como los hombres era una cosa que no estaba bien vista. Muchas mujeres han tenido que luchar contra todos esos estereotipos. Ahora tenemos mucho talento entre las mujeres. Los datos hablan por sí solos", señaló.

"Es el momento de apostar por el deporte practicado por mujeres. Es el momento de apostar por políticas públicas. Este año vamos a dedicar 14 millones de euros. En el presupuesto anterior era 1'4 millones, la multiplicación es exponencial. Es el momento, hay un gran apoyo al deporte practicado por mujeres, no solo como una actividad deportiva en sí, también como una causa social. Es un momento de maduración óptimo y todos los que tenemos responsabilidades, es el momento de dar ese salto", argumentó.

Para Lozano, en España ahora hay "grandes mujeres deportistas" que representan muy bien al país y resaltó que en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) muchas grandes mujeres como Lydia Valentín o Carolina Marín entrenan cada día para mejorar.

"Tenemos que trabajar para que haya más mujeres en el mundo del deporte en general. Nuestro proyecto emblemático es la profesionalización del fútbol femenino. El fútbol lo ha comprendido bien, es la locomotora del deporte en términos económicos. Ahora es el momento de que sea la locomotora de la igualdad. El proyecto de profesionalizar el fútbol femenino es importante. Vamos a poner a más mujeres en la primera línea de la profesionalidad", dijo.

Por último, manifestó la importancia de la presencia de mujeres en los cargos directivos de los clubes e instituciones y recordó que sólo dos presiden federaciones deportivas de España. Para Lozano, la presencia femenina en las altas esferas también es muy importante para desarrollar el deporte femenino.

"Se dice que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, y que cuando muchas entran en política, cambia la política. Cuando muchas mujeres formen parte de clubes y asociaciones, eso se va a reflejar en el propio deporte y en la política. Será más fácil el trabajo con las deportistas y que se comprendan cosas como la maternidad", indicó.

"A veces en el CAR me he encontrado a deportistas con el biberón. Es muy difícil, la maternidad es algo físico, el cuerpo se resiente y esta sensibilidad hay que tenerla en la dirección del deporte. Cualquier trabajo al respecto, el CSD estará liderando las políticas públicas", subrayó.