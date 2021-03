Baloncesto/NBA.- (Previa) La NBA condensa en una madrugada un atípico 'All-Star'

07/03/2021 State Farm Arena de Atlanta NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS NBA



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La NBA vive esta madrugada (00.30 hora peninsular española) su atípico Fin de Semana de las Estrellas 2020-2021, el tradicional 'All-Star', condensado en un único día por la pandemia de coronavirus en el State Farm Arena de Atlanta, donde, además del duelo entre Conferencias lideradas por LeBron James y Kevin Durant se celebrarán los concursos de mates, triples y habilidades.



La COVID-19 ha provocado que la 70ª edición del evento tenga que concentrarse en una sola madrugada, con el 'All-Star Game' como eje central de la jornada a partir de las 2.00 hora peninsular española.



Por cuarto año consecutivo, los dos jugadores más votados en cada conferencia, LeBron James (Conferencia Oeste) y Kevin Durant (Conferencia Este) -que aunque está lesionado ejercerá como líder-, seleccionaron uno por uno a los compañeros para sus respectivos equipos.



El jugador estrella de Los Angeles Lakers comandará un quinteto inicial en el que le acompañarán Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard y Nikola Jokic, con Damian Lillard, Chris Paul, Paul George, Donovan Mitchell, Zion Williamson, Rudy Gobert y Mike Conley como suplentes -elegidos por los 30 entrenadores de la competición-.



Mientras, Durant no podrá participar en el duelo por lesión, pero mantendrá su rol de capitán y Jayson Tatum ocupará su lugar en el quinteto inicial junto a Kyrie Irving, Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. James Harden, Jaylen Brown, Zach LaVine, Ben Simmons, Julius Randle, Nikola Vucevic y Domantas Sabonis esperarán su oportunidad en el banquillo.



El partido mantendrá las novedades establecidas en la edición de Chicago 2020, con tres primeros cuartos de enfrentamientos 'individuales' en los que cada cuarto comenzará 0-0 y se jugarán durante 12 minutos, buscando un ganador para cada parcial; el máximo anotador de cada uno de ellos recibirá un premio económico para donar a fines sociales.



Al comenzar el último cuarto, se apagará el reloj y se establecerá el objetivo de anotación sumando el acumulado del equipo con más puntos después de esos tres cuartos, y agregándole 24 puntos a esa cifra en homenaje a Kobe Bryant. Una vez que se fija el objetivo de anotación, los dos equipos jugarán un último cuarto para llegar a esa cifra, y el que primero lo haga será el ganador del 'All-Star Game'.



La jornada se iniciará con el concurso de habilidades, donde Luka Doncic (Dallas Mavericks), Chris Paul (Phoenix Suns), Robert Covington (Portland Trail Blazers), Julius Randle (New York Knicks), Nikola Vucevic (Orlando Magic) y Domantas Sabonis (Indiana Pacers) tratarán de coger el relevo de Bam Adebayo (Miami Heat), vencedor de 2020.



A continuación, seis participantes buscarán ser el nuevo rey de los triples en sustitución de Buddy Hield: Stephen Curry (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Zach LaVine (Chicago Bulls), Jaylen Brown (Boston Celtics) y Jayson Tatum (Boston Celtics).



Ya en el entretiempo del partido tendrá lugar el concurso de mates, donde Obi Toppin (New York Knicks), Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) y Cassius Stanley (Indiana Pacers) buscarán sorprender al jurado para suceder a Derrick Jones Jr. en el palmarés.



No se disputará, sin embargo, el Rising Stars, que tradicionalmente enfrenta a jugadores estadounidenses con los del resto del mundo, aunque la NBA anunció las menciones de los elegidos a modo de reconocimiento; entre los escogidos está el argentino Facundo Campazzo.