Paraguay.- Al menos 18 heridos en una manifestación contra el Gobierno de Paraguay

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Al menos 18 personas han resultado heridas este viernes en una manifestación contra el Gobierno de Paraguay en protesta por corrupción y las fallas del sistema sanitario.



La manifestación, en un principio pacífica, había sido convocada junto al Congreso Nacional para exigir la dimisión del presidente, Mario Abdo Benítez, por la gestión de la pandemia. Sin embargo, en torno a las 20:00 hora local, la Policía ha sido atacada con piedras y disparos de armas de fuego, según recoge el diario 'ABC color'.



La Policía Nacional de Paraguay ha intentado controlar los disturbios pero, según medios locales, la situación no ha podido ser controlada por las autoridades y aún continúan los altercados en la ciudad. El cuerpo, que ha disparado balas de goma y gases lacrimógenos, ha asegurado en un comunicado que 12 agentes se encuentran heridos.



Estos hechos han dejado comercios saqueados y un intento de quemar el Ministerio de Hacienda, según ha informado 'Hoy'.



Medios locales también han confirmado un fallecido en el hospital en relación con los altercados, pero según la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Elena Andrada, la persona fallecida no guarda relación con la manifestación, recoge la televisión paraguay GEN.



El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ha declarado a medios locales que el presidente Mario Abdo ha expresado su preocupación por los enfrentamientos y ha asegurado que la violencia ha sido provocada por un grupo que no formaba parte de los manifestantes.



El Gobierno ha admitido recientemente que había escasez de medicamentos para tratar a pacientes de COVID-19 y que casi todas las camas de cuidados intensivos de los hospitales públicos estaban llenas. Ante esta situación, el ministro de Sanidad, Julio Mazzoleni, ha dimitido este viernes.