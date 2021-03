Grecia.- Un terremoto de magnitud 5,9 vuelve a sacudir el centro de Grecia

ATENAS, 4 (DPA/EP)



Un terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter según las primeras estimaciones del Instituto Sismológico de Atenas ha sacudido este jueves el centro de Grecia en el segundo día consecutivo en que se produce un seísmo de una magnitud similar en la región.



El día anterior la región de Tesalia, en el centro de la península helena, había sido sacudida por un temblor de magnitud 6.



"Ha sido una réplica fuerte, la gente debería quedarse fuera de casa", ha dicho en la televisión pública ERT un sismólogo, mientras que otro experto consultado en el portal 'Ekatherimini' advierte de que las réplicas pueden durar semanas.



Las zonas más golpeadas según la agencia de defensa civil fueron los pequeños pueblos de Tyrnavos y Elassona.



El Ejército había preparado cientos de tiendas temporales este jueves por la mañana y había asistido a los habitantes con comida y agua potable.



En diversos puntos de la región, los colegios han permanecido cerrados durante el día ,mientras que en el pueblo de Damasi la escuela deberá ser totalmente reconstruida. Otras dos escuelas también han sufrido "serios problemas" debido a los temblores de tierra".



Mucha gente ya había pasado la noche fuera de casa el miércoles ya fuera en hoteles, con familiares o en tiendas de campaña. Algunos estaban en shock o habían pasado frío durante la noche, ha asegurado el gobernador de la región de Tesalia al diario 'To Proto Thema'.



El primero de la ola de terremotos se produjo el miércoles a media mañana con un epicentro a diez kilómetros de profundidad y cerca de la localidad de Tyrnavos, que se encuentra 380 kilómetros al norte de Atenas.



Aunque no hubo muertos, seis personas tuvieron que ser rescatadas de los escombros y aproximadamente 100 edificios han sido dañados.



Los terremotos fueron sentidos en casi todo Grecia continental, incluidas las ciudades de Atenas, Tesalónica y Patras, así como en algunas de las islas del Egeo. No obstante, no hubo ni muertos ni heridos en ninguna de estas localizaciones.