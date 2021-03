Lenny Tavárez lanza con Brytiago el tema "TBT", su segunda canción en una semana

En la imagen, el artista urbano puertorriqueño Lenny Tavárez. EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

San Juan, 3 mar (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Lenny Tavárez lanzó este miércoles junto a su compatriota y colega Brytiago su nuevo sencillo, "TBT", su segundo tema en menos de una semana después de publicar "A 100".

"TBT" es "un reggaetón lento para recordarle a tu amor todos los buenos momentos que pasaron juntos para que no te deje y se convierta en un 'tbt'", explicaron los representantes de Tavárez en un comunicado de prensa.

TBT son las siglas de la etiqueta anglosajona "Trowback Thursday" que usa en las redes sociales.

La canción cuenta también con frases reconocibles de canciones de reguetón como "Gasolina", de Daddy Yankee, y "Nadie Te Va a Amar Como Yo" que interpretaba Lenny cuando formó su dúo con Dyland al principio de su carrera.

Esta no es la primera vez que Tavárez y Brytiago colaboran.

En octubre de 2020, estos se unieron a Natanael Cano y Ovi para lanzar "Volver", un "reggaetón contagioso que habla de tomar el camino correcto cuando tu ex pareja quiere volver a estar juntos", explicaron los representantes de Tavárez.

Sin embargo, esta vez, Tavárez y Brytiago decidieron mostrar su lado más vulnerable.

"TBT", a su vez, es parte de la segunda temporada de canciones del nuevo álbum de Lenny, "KRACK", que se lanzará como una serie de cuatro temporadas.

Cada temporada incluye sencillos que compondrán el álbum y concluirán durante la cuarta temporada con el lanzamiento de "KRACK" como álbum completo.

La segunda temporada trae cuatro canciones nuevas, incluyendo "A 100" y "Discípulo" junto a Dalex, que también se lanzó la semana pasada.

"Discípulo" fusiona el reguetón con el R&B suave.

El tema fue producido por Dímelo Flow y King Swifft.

Esta semana, además de "TBT", se espera que Tavárez lance "Enfermo de Riqueza", también junto a Natanael Cano y Ovi, que rendirá homenaje a los tradicionales narcocorridos contando la historia de un capo que llegó a la cima pero nunca olvidó sus raíces.

Con "KRACK", Tavárez "promete una propuesta más fresca y creativa, buscando atraer nuevas audiencias y consolidarse en la escena de la música urbana latina", destacaron también sus representantes.

La primera temporada de canciones de "KRACK" incluyó los sencillos "La Pared 360" con Justin Quiles, "Acerola" con Rafa Pabón y Cauty, "La Mujer Traiciona" y su último éxito "La Neta", que ha obtenido 18 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento hace un mes.

Además de estos temas, Tavárez también participó en otros sencillos lanzados en el 2020, como "Por ti", junto al veterano artista urbano puertorriqueño Tito "El Bambino".