Cómo fortalecer el sistema inmunitario con la alimentación

Lo que comemos y bebemos influye en nuestro sistema inmune. Tan solo un pequeño déficit de micronutrientes puede afectar la fortaleza de nuestro sistema inmunitario. Pero, ¿cuáles son las vitaminas y minerales necesarios para fortalecerlo? Uno es el zinc, por ejemplo. El zinc tiene propiedades antioxidantes, por lo que intercepta moléculas dañinas en el cuerpo. Esto protege de enfermedades y fortalece el sistema inmunitario. Además, tiene un impacto positivo en la maduración y el número de determinadas células del sistema inmunitario. El secreto de la sopa de pollo Los alimentos que contienen zinc son la carne, los frutos de mar y los granos enteros. De hecho, el zinc es uno de los motivos por los que antes, cuando la gente se resfriaba, se le recomendaba tomar una buena sopa de pollo. La vitamina C es clave para mantener las defensas altas. Además, tiene propiedades antioxidantes. Al activar las células que "comen", mejora la capacidad de resistencia ante las enfermedades. Los pimientos, las bayas, los cítricos y las coles de Bruselas, por ejemplo, tienen buenas cantidades de vitamina C. Los pimientos y el hierro El hierro también es importante para nuestro sistema de defensa. Un déficit hace que se reduzcan las células inmunitarias y los anticuerpos. Por otra parte, el hierro procedente de fuentes animales se absorbe con mayor facilidad. El hierro procedente de fuentes vegetales necesita de algo de ayuda para ser absorbido. Un truco es combinarlo con vitamina C, como por ejemplo la que se encuentra en los pimientos. Entre los alimentos con alto contenido de hierro se encuentran la carne roja, el pescado, los granos enteros y las legumbres. La vitamina D, el selenio, la vitamina A, los fitoquímicos secundarios, las proteínas, las fibras dietéticas y los ácidos omega 3 también son importantes para el sistema inmunitario por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Todos estos nutrientes le permiten al cuerpo estar mejor preparado ante las infecciones, ya que con una buena alimentación se vuelve más resistente y puede combatir de esta forma mejor los virus.