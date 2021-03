El candidato indígena Yaku Pérez insiste en un fraude electoral tras el recuento mínimo de votos

El candidato presidencial de Ecuador Yaku Pérez. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 28 feb (EFE).- El candidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez, del movimiento indígena Pachakutik, insistió este domingo en sus sospechas de un supuesto fraude electoral, al conocer que tras un recuento mínimo de sufragios, sobre 31 actas de escrutinio, obtendría 612 votos más que en el cómputo inicial.

Aunque la cifra de votos es exigua para la cuenta global, Pérez aseguró que podría superar al conservador Guillermo Lasso, y pasar a la segunda vuelta o balotaje del 11 de abril, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) llegara a aceptar el recuento de las más de 20.000 actas de escrutinio en las que sospecha que fue perjudicado.

"Imagínate si aperturaran (abrieran) las 20.000 actas que tienen inconsistencias. Nosotros fijo pasamos a la segunda vuelta", añadió el candidato en un mensaje colgado en redes sociales.

Y es que en el pequeño recuento posterior autorizado por el CNE Pérez es el que mayor cantidad de votos sumaría, según han informado medios locales, ya que el órgano electoral aún no se ha referido oficialmente al escrutinio de las 31 actas con "novedades" que aceptó revisar, sobre la base de más de 27.000 sugeridas por Pérez.

"Ahí está la trampa, ahí está el fraude, por eso es que tienen miedo en abrir" las urnas de votos, subrayó el candidato indígena, cuyo colectivo de apoyo ha amenazado con convocar a una movilización territorial para exigir transparencia al CNE.

Según cálculos de medios de comunicación sobre el recuento de las 31 actas con "novedades", Yaku Pérez sería el que un mayor número de sufragios aumentaría a su caudal del escrutinio preliminar.

Luego estaría Lasso, con un incremento de 127 votos, y el progresista Andrés Arauz, con un aumento de 38.

Por contra, la estimación precisa que el candidato presidencial Giovanny Andrade vería reducirse su votación en 328 sufragios, del 0,22 % que obtuvo en el escrutinio inicial de la primera vuelta electoral.

Asimismo, el candidato César Montúfar, que obtuvo el 0,62 %, tendría 140 votos menos tras el recuento de las 31 actas, al igual que Gustavo Larrea (0,40 %), con una reducción de 192 votos.

Con esos datos Lasso pasaría a la segunda vuelta para disputar la presidencia de Ecuador al progresista Andrés Arauz, el más votado en los comicios del 7 de febrero, aunque Yaku Pérez ha insistido en que debería ser él si se aprobase el recuento masivo de los votos.

El Consejo Nacional Electoral todavía no ha confirmado las cifras finales del recuento de las 31 actas con "novedades" que ordenó revisar y que corresponden a nueve provincias del país, y se prevé que haya un pronunciamiento oficial del organismo este lunes.

En las votaciones del pasado 7 de febrero, Arauz, que es afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), obtuvo el primer lugar con el 32,72 % de votos, seguido del conservador Lasso (19,74 %) y de Yaku Pérez (19,39 %).

Arauz no logró el apoyo electoral suficiente para ganar la presidencia en primera vuelta y, por ello, tendrá que enfrentarse en una segunda con el siguiente candidato más votado.

Pérez, que en algún momento del escrutinio superó a Lasso, pidió el recuento de votos en 17 de las 24 provincias del país, después de llegar a un acuerdo con el candidato conservador, quien se echó luego para atrás al considerar que la ley electoral no amparaba un recuento en los términos exigidos por el candidato indígena.