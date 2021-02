Los Buccaneers están dispuestos a buscar otro contrato con Brady

En la imagen el Tom Brady En la imagen el mariscal de campo Tom Brady. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Tampa (EE.UU.), 24 feb (EFE).- Los Buccaneers de Tampa Bay podrían buscar un contrato con el mariscal de campo Tom Brady, posterior al que tiene actualmente de dos temporadas, del que ya solo le queda una más.

El gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, dijo que él y el entrenador en jefe Bruce Arians estarían "eufóricos" si pudieran cerrar un trato con Tom Brady para mantenerlo en Tampa más allá de su contrato de dos años, que terminará después de la temporada del 2021.

Licht señaló el martes en "The Rich Eisen Show" que firmar a Brady con una extensión es una posibilidad, pero se negó a discutir los detalles de cualquier conversación con el agente de Brady, Don Yee, el miércoles.

Dijo que "Bruce y yo tenemos una gran relación con Tom, y yo tengo una buena relación con su agente".

Agregó que "Tom jugó increíblemente bien este año, junto con todo el equipo. Nos encantaría que Tom jugara aquí, creo que mientras él continúe con ganas de jugar, se podría materializar en algún momento, y nosotros estaríamos encantados.

Pero destacó que "me gustaría mantener esas conversaciones en privado en este momento".

Brady, de 43 años, ganará 25 millones de dólares la próxima temporada.

Anteriormente había dicho que su objetivo era jugar hasta los 45 años, pero durante la semana del Super Bowl adelantó que consideraría jugar "más allá de los 45".

Brady cumplirá 44 la próxima temporada, y agregar un año a su contrato lo mantendría bajo contrato hasta su cumpleaños 45.

Un nuevo contrato no solo garantizaría una mayor estabilidad a largo plazo en el puesto, sino que podría ayudar a la situación del tope salarial del equipo.

Los Buccaneers tendrán menos de 30 millones en espacio, con varios jugadores de alto perfil que necesitan ser renovados.

Si bien hay incertidumbre sobre si habrá un programa de temporada baja, Arians dijo que anticipa que Brady se recuperará de su procedimiento de rodilla de temporada baja y estará listo para entrenar por completo a principios del verano.

Si no hay un programa de temporada baja este año, podrían apoyarse en los entrenamientos organizados por los jugadores de Brady, similar a lo que dirigió en Berkeley Prep de Tampa el verano pasado.

"Probablemente (Brady) esté mirando en alguna fecha alrededor de junio, en este momento, por lo que escuché", comentó Arians.

Agregó que "su liderazgo ya no tiene que estar ahí lanzándolo. Puede estar de pie y entrenarlos. Dondequiera que se reúnan y hagan ejercicio, espero que tengamos una temporada baja para los jugadores más jóvenes".

"Tom no lo necesita, pero para los jugadores más jóvenes nos hemos perdido dos años de desarrollo de jugadores con el lugar en el que estamos ahora. No es necesario que se pierda otro".