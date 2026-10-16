La Bolsa de Indonesia se desploma un 8 % ante el riesgo de exclusión de MSCI

Guardar

Yakarta, 16 oct (EFE).- La Bolsa de Indonesia, el indicador compuesto JKSE de Yakarta, se desplomó más de un 8 % a la apertura de la sesión de este viernes, arrastrado por la preocupación de los inversores ante la posibilidad de que el proveedor global de índices MSCI excluya al país de sus índices bursátiles, entre las dudas sobre la transparencia de su mercado financiero.

Al inicio de las negociaciones, el indicador perdía 469,86 puntos, o un 8,01 %, hasta los 5.393,92 enteros, lo que obligó a suspender temporalmente la negociación bursátil al activarse el mecanismo automático de interrupción de las operaciones hasta las 9:28 hora local (2:28 GMT).

PUBLICIDAD

La reacción de los inversores se produjo después de que este jueves MSCI anunciara que estudia rebajar la clasificación de Indonesia de mercado emergente a mercado independiente, una medida que, de materializarse, supondría que las acciones indonesias dejarían de formar parte de los índices elaborados por este proveedor global, utilizados como referencia por numerosos fondos de inversión. EFE