0-1. Palmeiras debutó con victoria ante Universitario en la Libertadores Femenina

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Quito, 15 oct (EFE).- Palmeiras debutó este jueves en el Grupo B de la Copa Libertadores femenina y venció por 0-1 al Universitario peruano gracias a un gol de Brena Carolina, por lo que se convirtió en el líder de la zona tras el empate 1-1 entre Independiente del Valle y Belgrano.

El cuadro brasileño dominó prácticamente todo el partido y ensayó sendos disparos en procura de más goles, pero la portera estadounidense-peruana Mía Shalit evitó varias ocasiones con grandes atajadas.

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El dominio de Palmeiras dio sus frutos en el minuto 15 con el gol de Brena Carolina, que aprovechó un rebote de la portera Shalit tras un remate de corta distancia de Emily Assis y colocó el tanto por el costado izquierdo.

Benítez buscó incrementar el marcador para Palmeiras con un disparo al ángulo izquierdo, pero Shalit evitó el tanto.

En una actuación de aciertos durante el partido, Shalit rechazó un remate de penalti de Pati Maldaner, quien disparó al costado derecho en el minuto 68 y falló el que hubiese significado el segundo tanto de Palmeiras.

La atacante uruguaya María Oxandabarat desperdició la única ocasión de gol de la que disfrutó Universitario. Remató fuerte, pero a las manos de la portera Natascha que lanzó el balón al tiro de esquina en el minuto 80.

Por la segunda fecha del Grupo B, el próximo domingo, Palmeiras se enfrentará al argentino Belgrano y el Universitario al ecuatoriano Independiente del Valle. EFE