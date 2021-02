Cultura.- En marcha Blue Beetle, el primer superhéroe latino en protagonizar su película en solitario

23/02/2021 Blue Beetle será el primer superhéroe latino en tener su propia película en solitario CULTURA DC COMICS



MADRID, 24 (CulturaOcio)



Tras años de rumores, la película de Blue Beetle, el superhéroe latino de DC cuyo verdadero nombre es Jaime Reyes, se pone finalmente en marcha. Esta será la primera vez que un personaje de origen latino sea el protagonista de su película en solitario, ya que los superhéroes latinos anteriores que aparecieron en películas de DC fueron relegados a papeles secundarios en películas grupales.



Según informa The Warp, el filme estará dirigido por el puertorriqueño Angel Manuel Soto y contará con guión de Gareth Dunnet-Alcocer, el escritor tras el remake de Scarface. "Es un honor dirigir Blue Beetle, la primera película en solitario de un superhéroe latino para DC. Quiero agradecer sinceramente a todos en Warner Bros y en DC por confiar en mí para llevar a Jaime Reyes a la vida", señala el director.



Creado por Keith Giffen, John Rogers y Cully Hamner, el Blue Beetle debutó en DC en el año 2006 en el quinto número de la serie Crisis Infinita (Infinite Crisis). Asumió el manto de superhéroe que dejó vacante tras la muerte de Ted Kord, el segundo Blue Beetle.



Reyes, un adolescente de clase trabajadora de El Paso, encontró un escarabajo azul cuando volvía a casa después del colegio. El joven cogió al insecto y se lo llevó consigo, con la intención de averiguar qué era exactamente. Esa misma noche, el pequeño animal cobró vida y entró en la columna vertebral del adolescente. De esta manera, el escarabajo le proporcionó una armadura extraterrestre que podría alterar sus aptitudes físicas, con el fin de aumentar su velocidad y fuerza.



Blue Beetle es un superhéroe que tiene la capacidad de volar y posee una resistencia increíble. Además, puede entender a la perfección idiomas alienígenas y crea sus propias armas.



El personaje hizo su debut en la pantalla en Smallville, interpretado por Jaren Brandt Bartlett, en un episodio que se centró en Booster Gold. Esos dos personajes se encuentran juntos con frecuencia, y la mayoría de los rumores de películas y televisión han rondado en torno al personaje de Blue Beetle y también han incluido a Booster, aunque aún no está claro si ese será el caso de la nueva película.



En muchas de sus apariciones, se puede encontrar a Jaime jugando con una versión de Peacemaker, un personaje que aparecerá en The Suicide Squad y luego continuará con su propia serie HBO Max interpretado por John Cena.



Blue Beetle comenzará su producción el próximo otoño y aún no tiene fecha de estreno.