Estados Unidos "conquista" el fútbol italiano

Roma, 19 feb (EFE).- La presencia de grandes empresarios estadounidenses en el fútbol italiano se hizo aún más fuerte después de que Robert Platek cerrara recientemente, por una cantidad cercana a los 24 millones de dólares, la adquisición del 100 % de las acciones del Spezia Calcio, de la Serie A (Primera División).

La liga italiana se ha convertido en los últimos años en una tierra de conquista para los inversores norteamericanos, que con la adquisición del Spezia ya poseen a cinco de los veinte clubes de la máxima categoría, tras el Milan, el Roma, el Fiorentina y el Parma.

El fondo de inversión Elliott es dueño del Milan, el tejano Dan Friedkin del Roma, el ítalo americano Rocco Commisso se hizo con el Fiorentina y Kyle Krause invirtió en esta misma temporada en el Parma, otro club histórico del Calcio.

Además, el canadiense Joey Saputo invirtió en el Bolonia, siete veces campeón de Italia, y el consorcio VFC Newco 2020 LLC, con Duncan Niederauer como presidente, puso sus manos en el Venecia, equipo que milita en la Serie B (Segunda División).

Platek, empresario activo desde hace treinta años en los negocios y socio de la sociedad de inversión americana MSD, fue el último en lanzarse a por esta oportunidad económica y lo hizo en un Spezia que vive el momento más alto de su historia, tras ascender el curso pasado por primera vez a la Serie A.

El nuevo dueño del club del norte de Italia realizó personalmente la inversión, sin participación alguna de MSD, y lo hizo por razones de interés económico y privado, pues él y su familia son unos grandes amantes del país europeo y, en particular, de las Cinque Terre, una famosa y exclusiva área marítima que está muy cerca de La Spezia.

"Estamos felices por la adquisición del Spezia Calcio. La Serie A representa una elite (del fútbol) y llevábamos tiempo esperando una oportunidad con un club italiano del que apreciamos los valores. Este club tiene nuestros mismos valores: trabajo y humildad", aseguró la familia Platek en declaraciones publicadas por el cuadro italiano.

El fútbol no es una novedad absoluta para Platek, que ya es dueño del club danés Sonderjyske, de la primera división, y del conjunto portugués Casa Pia, de la segunda división.

La experiencia del empresario estadounidense en el Spezia no pudo empezar mejor, pues el pasado viernes, horas después de que se hiciera oficial el nuevo consejo de administración, el equipo entrenado por Vincenzo Italiano doblegó al Milan, líder de la Serie A, por 2-0.

Platek subrayó que su proyecto es "a largo plazo" y que desea dar continuidad al proyecto deportivo que en los últimos años ha llevado al Spezia a un vertical crecimiento.

En este sentido, tuvo un alto valor simbólico el hecho de que los goleadores en el histórico triunfo contra el Milan fueron dos chicos de la cantera, crecidos en La Spezia y aficionados del club.

Giulio Maggiore anotó el 1-0 y Simone Bastoni sentenció el cruce con el definitivo 2-0 para hacer el pleno de entusiasmo en un nuevo equipo de la Serie A con base administrativa en Estados Unidos.

