El TSE dice que no se avaló la auditoría al sistema de recuento de votos en El Salvador

En la imagen, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, Dora Esmeralda Martínez (d). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 18 feb (EFE).- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, Dora Esmeralda Martínez, señaló este jueves que los magistrados del ente colegiado no avalaron la realización de una auditoría internacional al sistema de recuento de votos que será utilizado en las elecciones del 28 de febrero.

El domingo pasado, la magistrada presidenta propuso que se realizara una auditoría al sistema luego del desarrollo de un simulacro nacional de transmisión de resultados electorales.

"Quiero informar al pueblo salvadoreño que no obtuve los votos necesarios de los magistrados para la auditoría internacional del sistema", publicó Martínez en su cuenta de Twitter.

Dijo que, sin embargo, se mantiene "firme en buscar las alternativas necesaria para brindar la transparencia y certeza de los resultados".

La magistrada presidenta del TSE también llamó a los miembros de la Junta de Vigilancia Electoral para que "realicen la auditoría al sistema que fue autorizada por el organismo colegiado y que se impulse en su momento".

"Los invito a que hagan los señalamientos necesarios de la forma en que la ley lo permite", manifestó.

Además, instó a los partidos políticos a "ejercer la vigilancia que por derecho tienen en cada junta receptora de votos".

Martínez no brindó una postura sobre el simulacro realizado el domingo porque aseguró que ella "no es técnica" y dejó a los expertos en informática que explicaran el proceso que se siguió.

"Escogimos hacer este simulacro para obtener certeza de lo que íbamos a hacer el 28 de febrero y hemos logrado un nivel de éxito muy alto (...) se superaron todos los obstáculos de logística anteriores, hemos encontrado otros obstáculos de otro tipo, los cuales son superables y son mínimos", señaló en conferencia de prensa Eduardo Lozano, técnico de la Comisión de Informática del TSE.

Lozano indicó que "los resultados son satisfactorios, el sistema ha funcionado, tanto el software y los equipos".

"Como área informática nos sentimos satisfechos de los resultados, con esto informamos a la ciudadanía que el TSE está listo para ejecutar las elecciones de este 28 de febrero", apuntó.

El magistrado Julio Olivo dijo estar de acuerdo con dicha auditoría, pero cuestionó el por qué no se propuso el desarrollo de la misma con "tres meses de antelación".

"Yo sería partidario de una auditoría internacional, pero ¿por qué no la propusieron con tres meses de antelación? o ¿dónde está el dinero para poderla contratar?, es bien complicado", dijo el magistrado.

Agregó que el Centro Criptológico Nacional de España "estará monitoreando el sistema".

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele cuestionó el simulacro que llevó a cabo el TSE y al que el mandatario catalogó como "falso".

"Ya que en El Salvador parecería que no hay periodistas, haré unas preguntas: ¿Qué está tratando de ocultar el @TSEElSalvador, al hacer un simulacro falso?. Si no se está probando el verdadero sistema, ¿de qué sirve hacer un simulacro? ¿para qué todo este show?", publicó.

Ante esto, el ente electoral inform que "se implementa en el simulacro el mismo sistema de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares que se utilizará en las elecciones del 28 de febrero de 2021".

De acuerdo con información del periódico local Diario El Mundo, con el sistema de recuento que se implementará se evitará que los integrantes de las juntas receptoras de votos realicen cálculos aritméticos en una calculadora.

Explicó que en cada mesa electoral hay 700 papeletas y el sistema debe cuadrar. Si la suma no cuadra en esos 700, el sistema no aceptará los resultados y la integrantes de la junta receptora de votos deberá pedir ayuda al técnico del TSE para poder poner a cero la cuenta e iniciar nuevamente el recuento de los votos.

Los integrantes de cada mesa electoral y los vigilantes de cada partido político que deben estar presentes podrán presenciar el conteo de votos, añadió.