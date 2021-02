Diego la lía en la casa de 'LIDLT' y provoca una discusión entre Carla y Jennifer

04/02/2021 DIEGO, DE 'LIDLT' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 18 (CHANCE)



Problemas en la villa de los chicos y es que Diego, que parece que ha captado el mensaje de su novia Lola al vetar a Carla la cita con él, se ha besado dos veces con Jennifer después de haber dicho por activa y por pasiva que no se besaría con más de una persona. Algo que ha hecho que se encienda la mecha en la villa y que se produzca una discusión entre dos solteras que nos ha dejado con la boca abierta.



Carla estaba en la cocina viendo como Diego, con el que ya ha tenido más de un acercamiento, besaba por dos veces a Jennifer después de haberse quedado sin cita por decisión de las concursantes del programa. Esto ha hecho estallar a Carla que ha ido al salón y le ha recriminado a su pretendiente lo que estaba haciendo y este con orgullo le ha respondido: "Han sido dos besos con hielo, si quieres te los doy a ti también".



Jennifer, en cuanto ha oído quejarse a su compañera, le ha dicho: "¿Pero tú qué eres su novia?", algo que no ha sentado nada bien a Carla y ha preferido marcharse del salón para no entrar en una discusión más acalorada... pero de nada han servido las quejas porque Diego ha hecho lo que le ha dado la gana y minutos más tarde se ha liado con Carla en el jardín.