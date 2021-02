Perú.- El Gobierno de Perú abre una investigación por la vacunación "extraoficial" de altos cargos

12/02/2021 Traslado de vacunas contra la COVID-19 en Perú. POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad, Óscar Ugarte, ha informado este lunes de que el Gobierno ha abierto una investigación sobre la supuesta vacunación "extraoficial" llevada a cabo por altos cargos, que habrían llegado a una serie de acuerdos con las empresas farmacéuticas para inmunizarse de forma subrepticia.



"Este es un lote de vacuna que no es parte de la investigación, es un lote aparte, que es una donación y que ha sido manejado con un criterio de libre albedrío y no bajo normas que debieron haberse hecho porque si hay prioridades como ha sido definido por el Ministerio de Salud, con este lote se hubiese iniciado estas prioridades, pero ha habido otro criterio que hay que determinar, tanto por cantidad como quienes se han aplicado", ha explicado.



En una entrevista con la emisora de radio RPP, el ministro ha adelantado que la "primera versión en el Ministerio de Sanidad puede ser de entre 15 y 20 vacunados" con viales de la empresa china Sinopharm. Sin embargo, ha reconocido que se trata de la versión dada por viceministros que ya dimitieron.



En este sentido, ha especificado que el asunto será investigado por una comisión encabezada por el exministro de Sanidad Fernando Carbone. Además, también se ha convocado al Colegio Médico del Perú, al Colegio de Enfermeras y al Colegio de Químicos Farmacéuticos.



A pesar de todo esto, el ministro ha asegurado que estos hechos y la investigación que realizará la comisión no tendrán un efecto negativo en el proceso de vacunación iniciado la semana pasada y que continuará tras la llegada de un nuevo lote de viales.



El presidente, Francisco Sagasti, ha confirmado esta información y ha señalado que todos los acuerdos sobre los ensayos clínicos con las vacunas en Perú fueron realizados con anterioridad al Gobierno que él mismo preside, el de Martín Vizcarra.



"Esto empezó hace mucho tiempo, con este pedido, me imagino, del presidente Vizcarra o alguno de sus allegados de tener un acceso preferencial de la vacuna, pero seamos claros, esta no es la vacuna que negoció mi Gobierno y que logramos traer y que ayer llegaron 700.000 dosis", ha enfatizado.



Del mismo modo, Sagasti ha cuestionado las explicaciones de Vizcarra, quien apuntó que su vacunación formaba parte de los ensayos clínicos de la de la vacuna de Sinopharm, algo que el centro encargado del estudio, Universidad Privada Cayetano Heredia, desmintió posteriormente.



"Estas son unas vacunas donadas adicionalmente a las vacunas que se necesitaban para los ensayos clínicos. No eran parte del ensayo, sino que eran una especie de regalo adicional y esto fue lo que se utilizó para inmunizar a algunas autoridades", ha explicado.



"Si se quiere hacer algo que se haga de manera transparente, no hacerlo se manera subrepticia ni hacerlo pasar como si uno fuera un voluntario como ha hecho el presidente Vizcarra", ha criticado.