Fallece el expresidente argentino Carlos Menem a los 90 años

Actualiza con declaraciones del presidente Alberto Fernández, Piñera ///Buenos Aires, 14 Feb 2021 (AFP) - El expresidente argentino Carlos Menem, que marcó a su país con una política económica neoliberal en la década de 1990, falleció este domingo en una clínica de Buenos Aires a los 90 años de edad."Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a (su primera esposa) Zulema, a (su hija) Zulemita y a todos los que hoy lo lloran", escribió en Twitter el presidente Alberto Fernández, de las filas peronistas al igual que el exmandatario.Se decretaron tres días de duelo por el fallecimiento del exmandatario, que será velado en el Congreso, anunció la presidencia. Menem, que era senador desde 2005, había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses por diversas dolencias. En esas ocasiones lo acompañó siempre Zulemita.El 29 de diciembre, no había podido participar en la votación en el Senado sobre la ley del aborto en Argentina porque estaba ingresado. - Reelección - Originario de la provincia de La Rioja, Menem gobernó durante más de diez años consecutivos (1989-99), el periodo más largo de un presidente democrático en Argentina."Tenía un carisma enorme", evocó este domingo el presidente Fernández, en una entrevista con el canal C5N.Menem gobernó con un programa neoliberal. Privatizó la mayoría de las empresas públicas y dispuso un tipo de cambio en paridad con el dólar, un esquema que generó súbita abundancia pero que explotó en 2001, generando la peor crisis económica en la historia del país."No conocíamos al Menem neoliberal entonces, porque no fue tema de su campaña (electoral)", recordó Fernández. "Hay que reconocerle su valor y su apoyo siempre a la democracia. Cuando vino la dictadura lo encarceló durante años", destacó el mandatario.El presidente chileno, Sebastián Piñera, también le rindió homenaje. "Hoy murió el presidente Carlos Menem, quien marcó la década de los 90 en Argentina y fue un buen amigo de Chile", escribió en Twitter. "Mi solidaridad a su familia y al pueblo argentino y que Dios acoja su alma". Hijo de inmigrantes sirios, Menem impulsó la reforma de la Constitución en 1994, que introdujo la reelección presidencial inmediata, además de suprimir el requisito de profesar la religión católica a quien ejerza la jefatura del Estado.También indultó a los máximos responsables de la última dictadura (1976-1983) que habían sido procesados y a miembros de organizaciones guerrilleras.Menem fue investigado judicialmente en varias causas por corrupción, pero nunca hubo condena firme.Estuvo en prisión domiciliaria preventiva en 2001 por un juicio por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero fue liberado semanas más tarde, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente resultó absuelto por exceso de plazo en una causa que llevó 25 años.Los fueros le evitaron la cárcel en los juicios en su contra, entre estos uno por encubrimiento del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, que causó 85 muertos.En 2019 recibió una nueva condena a tres años por peculado, sin cumplimiento de pena por su inmunidad como senador.El exmandatario se casó y se divorció dos veces, la primera con Zulema Yoma y la segunda con la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco.Con Zulema tuvo dos hijos: Zulemita y Carlos, este último muerto en un accidente de helicóptero nunca aclarado. Con Bolocco tuvo a Máximo.nn/gma -------------------------------------------------------------