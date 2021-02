(AMP.)Casa Real.- Leonor estudiará en un castillo del siglo XII en Gales por el que ha pasado un rey y otra futura reina

16/10/2020 PRINCESA LEONOR Y EL REY FELIPE VI POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS



La Princesa de Asturias deberá compartir habitación con otras tres estudiantes con toque de queda incluido



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Princesa Leonor cursará su bachillerato en el UWC Atlantic College, un centro con alumnos de todo el mundo situado en un castillo del siglo XII de Gales y por el que ya han pasado el actual rey de Holanda, Guillermo Alejandro, y la princesa Isabel, heredera del trono belga.



El centro elegido por Don Felipe y Doña Letizia para que la Princesa de Asturias estudie los dos próximos cursos fue fundado en 1962 con vistas a promover el entendimiento internacional a través de la educación y en él se originó la institución educativa Colegios del Mundo Unido (UWC).



Leonor cursará el programa de Bachillerato Internacional que ofrece este centro, al que acuden unos 360 alumnos con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años procedentes de unos 80 países de todo el mundo, si bien en torno al 25 por ciento son europeos y el 20 por ciento británicos.



El internado cuenta con ocho residencias en las que se alojan unos 48 estudiantes, con pasillos masculinos y femeninos separados. La princesa tendrá que compartir habitación con otras tres alumnas de distintas nacionalidades y en su residencia habrá dos supervisores, además de contar igualmente con un tutor de apoyo en todo momento.



Los alumnos deberán estar en sus residencias a las 22.15 horas de domingo a jueves, mientras que viernes y sábado el horario se amplía a las 23.15 horas. "Se espera que los estudiantes gestionen bien su tiempo y duerman suficiente", subraya el centro, por lo que está prohibido visitar otras habitaciones entre las 23.00 y las 7.00 horas, y no se podrá abandonar la residencia antes de las 6.00 horas.



Vivir en un internado lejos de casa y en un dormitorio compartido con "personas de distintos estratos, puede dar un poco de miedo al principio, pero todo el mundo se siente igual", reconoce el instituto en su web, destacando que ello forma parte del aprendizaje que se quiere ofrecer. En todo caso, cuenta con psicólogos y otro personal de apoyo para ayudar a los nuevos alumnos a aclimatarse.



FOMENTAR LA INDEPENDENCIA Y LA MADUREZ



La asistencia a todos los actos del instituto es obligatoria, incluida la asamblea que hay todos los lunes. El centro defiende que esto es bueno para "mantener buenos hábitos de tiempo" y fomentar la "autogestión y el equilibrio entre los plazos". Además, deja claro que lo que se busca es fomentar la "independencia y la madurez" de los alumnos y que estos sean responsables tanto con su aspecto académico como con su vida.



Para obtener el título de Bachillerato Internacional, la Princesa Leonor deberá elegir seis asignaturas una de cada uno de los siguientes grupos: estudios de lengua y literatura; adquisición de lenguas; individuos y sociedades; ciencias; matemáticas y artes. Tres de estas asignaturas se realizan a nivel estándar y otras tres a nivel superior.



A esto se suma un curso bajo el título de "Teoría del Conocimiento" que busca incentivar a los estudiantes a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo que afirmamos saber. Para completarlo con éxito es necesario realizar una presentación oral y un ensayo de 1.600 palabras.



Por último, es obligatorio presentar una monografía resultado de la investigación de un tema de interés personal y que normalmente suele estar enmarcado en uno de los seis grupos de asignaturas. Dicho documento debe tener un máximo de 4.000 palabras y para su elaboración los alumnos cuentan con apoyo de un supervisor.



SERVICIO A LA COMUNIDAD



El horario lectivo será entre las 8.00 y las 13.10, a lo que hay que sumar al menos dos horas de servicios comunitarios, otras dos horas de actividad física y otras dos horas más de actividad creativa a la semana. En cuanto a este "curriculum holístico", como lo define el centro, se realizarán durante las tardes y noches y los fines de semana.



Dentro de estas actividades que acompañan el currículo, figuran en el apartado de los servicios comunitarios por ejemplo residencias de ancianos, cuidado de burros o granjas de ovejas, mientras que en el apartado artístico se proponen entre otras pintura, cerámica, cocina o teatro. Por lo que se refiere a los deportes, entre otros hay tenis, natación, baloncesto, badmington o zumba.



Por otra parte, todos los alumnos del Atlantic College deben comprometerse a "un estilo de vida saludable, que evite el daño potencial a uno mismo y a otros". En este sentido, el centro deja claro que tiene "tolerancia cero" frente a cualquier tipo de acoso o 'bullying' y prohíbe el consumo de alcohol, tabaco o drogas. En caso de infracciones de este tipo, en función de la gravedad de la falta, está prevista la expulsión.



Igualmente, se exige el respeto por la propiedad ajena, por lo que no se tolera "tomar prestado sin permiso". En este sentido, el centro advierte que son posibles registros de habitaciones e incluso pedir la presencia policial llegado el caso.



ESTUDIOS POR 67.000 LIBRAS



Según ha informado Casa Real, el coste de los dos cursos que realizará la Princesa de Asturias asciende a 67.000 libras, unos 76.500 euros al cambio, que los Reyes costearán de sus asignaciones personales.



Sin embargo, en torno al 75 por ciento de los alumnos cuenta con una beca total o parcial para cursar sus estudios. En el caso de España, la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido convoca diez plazas con beca total o parcial.



La Princesa de Asturias ha completado el proceso de selección, que prevé una fase inicial de preselección, que es anónima, y una fase final, que se ha llevado a cabo de forma telemática con diferentes pruebas. Dicho proceso es el mismo tanto para los alumnos becados como los de pago, como es el caso de Leonor.



Entre los requisitos de admisión, además de tener nacionalidad española y haber nacido en 2005 o 2006, se exige haber aprobado el curso anterior, tener un buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés.



A la hora de seleccionar a los candidatos se valora en particular la madurez personal, el compromiso social, el interés y respeto por otras culturas, la iniciativa y creatividad, junto con la capacidad para convivir y entablar amistad, según explica UWC España.



Casa Real ha indicado que Princesa de Asturias compatibilizará sus estudios en Gales "con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España". A este respecto, el centro es bastante estricto y recalca que para poder abandonarlo fuera de los periodos vacacionales habrá que rellenar un formulario y que todo lo que suponga pasar la noche fuera exigirá una autorización paterna.



UN CASTILLO CON HISTORIA



El Atlantic College tiene su sede en el castillo de San Donato, construido en el siglo XII y emplazado en un valle con vistas al mar en el sur de Gales. El instituto se creó en 1962 y fue el fundador de lo que actualmente es el movimiento UWC, que se lanzó en 1967.



Antes de ello, el castillo fue propiedad del magnate estadounidense de la prensa William Randolph Hearst, quien lo compró en 1965 y se gastó una pequeña fortuna en remodelarlo. Por sus fiestas pasaron personajes como el futuro presidente John F. Kennedy, el actor Charles Chaplin o el dramaturgo George Bernard Shaw.