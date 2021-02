Las exportaciones de Reino Unido a la UE bajaron un 68% desde el acuerdo comercial del Brexit -RHA

FOTO DE ARCHIVO: Los camiones hacen cola en el control fronterizo del Puerto de Dover, tras el fin del periodo de transición del Brexit, en Dover, Reino Unido, el 15 de enero de 2021. REUTERS/John Sibley

LONDRES, 7 feb (Reuters) - Las exportaciones de Reino Unido a la Unión Europea cayeron un 68% en enero debido a la interrupción del comercio tras el fin del período de transición después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, según la Asociación de Transportistas por Carretera (RHA), el organismo comercial que representa a los transportistas.

El Gobierno no confirmó los datos y dijo que los problemas en la frontera habían sido mínimos desde que Reino Unido concluyó su salida de la órbita de la UE a finales de 2020 tras un acuerdo sobre el régimen comercial.

Desde principios de año, las empresas y los transportistas han tenido que adaptarse a los nuevos acuerdos comerciales, incluidos los nuevos sistemas para las empresas y las autoridades de la provincia británica de Irlanda del Norte.

Algunas empresas han tenido que lidiar con las nuevas declaraciones aduaneras y los certificados sanitarios, ya que la pandemia de coronavirus también afecta a las empresas.

Los miembros internacionales de la RHA informaron de una caída del 68% en las exportaciones en enero, dijo el grupo en Twitter.

"Me resulta profundamente frustrante y molesto que los ministros hayan decidido no escuchar al sector ni a los expertos", declaró el consejero delegado de la RHA, Richard Burnett, al periódico The Observer.

Por su parte, el gobierno británico dijo que se compromete con el sector y que "no reconoce la cifra proporcionada sobre las exportaciones".

"Gracias al duro trabajo de los transportistas y comerciantes para prepararse para el cambio, los problemas en la frontera han sido hasta ahora mínimos y los movimientos de mercancías se acercan a los niveles normales, a pesar de la pandemia de COVID-19", dijo en un comunicado.

