Fútbol.- Koeman: "Messi ha demostrado en media hora que es vital"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que Leo Messi "cambió el partido" y "demostró en media hora que es vital" para el equipo, en la remontada 2-3 ante el Real Betis este domingo, que firmó eso sí Trincao con su primer gol azulgrana.



"Siempre hablo con los jugadores, estuve hablando ayer con Leo de dar un descanso y si le necesitamos ponerle. Perdíamos 1-0 y en pocos minutos ha cambiado el partido, con el primer gol que ha marcado y ha dado mucho juego en la segunda parte. En media hora ha demostrado que es un jugador vital para este equipo", afirmó en rueda de prensa tras la sufrida victoria en el minuto 87.



El argentino fue suplente en el Benito Villamarín pero su entrada fue con gol a los dos minutos. El Barça dio la vuelta al marcador pero aún tuvo que romper el empate con Trincao. "Es un jugador joven que ha venido a un club grande, siempre se necesita tiempo para adaptarse. Le hemos intentado ayudar, le hemos dado minutos, ha tenido mala suerte en los últimos partidos de no marcar y hoy sí ha sido decisivo, para que se sienta importante en el equipo", dijo.



Por otro lado, Koeman reconoció que las rotaciones fueron en parte pensando en la semifinal de Copa del Rey ante el Sevilla. "Un poco sí, pero sobre todo por el desgaste físico que tienen que hacer los jugadores, llevamos 11 partidos en enero, 10 fuera de casa, horario tarde para regresar. La Copa es el camino más corto para ganar un título y necesitamos al equipo con buen físico para el Sevilla. Hay que proteger a la plantilla para no tener más lesiones", apuntó.



"Los resultados nos han ayudado mucho en tener fe en remontar partidos. Durante el partido hemos mejorado, hemos puesto mentalidad para ganar. Es el camino para seguir, esto sí me gusta del equipo y es un carácter importante para remontar partidos", terminó.