Polémico exministro es dejado fuera de la carrera presidencial en Perú

El candidato a la Presidencia de Perú, Daniel Urresti. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 4 feb (EFE).- El jurado electoral de Lima dejó este jueves fuera de la carrera hacia la Presidencia de Perú al candidato Daniel Urresti, un exministro y exgeneral del Ejército populista que está siendo procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato, en 1988, de un periodista.

La decisión fue tomada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima, que declaró fundada una tacha presentada por el ciudadano Andrés Villar contra la plancha electoral que presentó Urresti, por un "cuestionamiento a la democracia interna" en su elección por el partido Podemos Perú.

En su resolución, el organismo electoral también declaró improcedentes las postulaciones de María Teresa Cabrera y Wilbert Portugal a la primera y segunda vicepresidencia peruana, respectivamente, de la fórmula que encabeza Urresti.

RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

Tras analizar los argumentos de Villar, el JEE de Lima consideró que hubo una "afectación" a la autonomía del rol del Tribunal Electoral Nacional de Podemos Perú, ya que sus miembros también eran "directivos de otro órgano interno" del partido, en este caso de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A pesar de que esta decisión deja en principio a Urresti y a su plancha electoral fuera de los comicios del próximo 11 de abril, aún se trata de una medida de primera instancia que puede ser apelada.

Si el JEE de Lima admite este recurso a trámite deberá ser enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo organismo electoral del país, para que emita un pronunciamiento definitivo.

URRESTI ACUSA A "LOS PODEROSOS"

Tras difundirse la resolución, Urresti aseguró, en un mensaje en Twitter, que "los poderosos quieren bajarse" su candidatura, y remarcó que "no van a poder".

"La tacha del Jurado Electoral Especial a mi candidatura es algo que veíamos venir, no nos preocupamos en absoluto, todo está en regla y ya el personero (representante) legal de Podemos está recurriendo al Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral del país para sustentar absolutamente todo", aseguró.

El candidato, quien figura en un grupo que pugna por ocupar la segunda posición en los sondeos de opinión, por detrás del exalcalde George Forsyth, aseguró que "los grandes poderes económicos tiemblan al saber" que él está "en segunda vuelta" electoral.

"Mientras tanto, nosotros seguimos firmes en la campaña, queremos hacer de este Perú un país mejor, todos juntos lo podemos todo", concluyó.

JUICIO POR ASESINATO

Urresti, un exmilitar de 64 años que fue ministro del Interior del régimen de Ollanta Humala (2011-2016), enfrenta actualmente un juicio por el asesinato, en 1988, del periodista Hugo Bustíos cuando era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región sureña de Ayacucho.

La Fiscalía ha solicitado que se le condene a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de la muerte de Bustíos, quien fue emboscado por militares el 24 de noviembre de 1988 cuando investigaba el asesinato de una mujer presuntamente a manos del grupo armado Sendero Luminoso.

El exmilitar y político es sometido a un segundo proceso por este caso después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la anulación de una sentencia anterior que lo absolvió de todos los cargos por considerar que no se habían valorado certeramente algunas pruebas.

Bustíos fue emboscado por militares que lo acribillaron y después dinamitaron su cuerpo, un hecho que llevó a prisión a dos de los autores materiales, uno de los cuales aseguró después desde la cárcel que el crimen fue planificado por el 'capitán Arturo', el apodo que tuvo Urresti en el cuartel de Ayacucho.

RENUNCIA DE ABOGADO

En medio de este caso, que se celebra mientras Urresti mantiene su campaña proselitista, este martes su abogada, Vanessa Alfaro, renunció a la defensa del exministro en plena audiencia judicial tras conocerse un intento de compra de testigos presuntamente dirigido por el mismo acusado.

Alfaro comunicó su "profunda molestia" porque dos de los testigos propuestos por la defensa fueron grabados cuando ofrecían dinero a cambio del silencio de uno de los testigos de la acusación, en una conversación donde presuntamente la mencionan.

La defensa del imputado quedó en manos del abogado Carlos García Asenjo, pero el acusado insistió reiteradamente ante la jueza María Luisa Apaza en que su nuevo defensor necesita mucho tiempo para ponerse al día con el caso, aunque la magistrada fijó la reanudación del juicio para la próxima semana.