Conmemoran los 274 años del hallazgo de la imagen de la patrona de Honduras confinada

Una mujer enciende una vela frente a un altar improvisado con una replica de la Virgen de Suyapa hoy en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- Los hondureños conmemoran este miércoles los 274 años del hallazgo de la virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, por primera vez en la historia con la basílica menor cerrada y sin poder participar en la peregrinación católica más importante del país debido a la pandemia de la covid-19.

Ante la alta incidencia de coronavirus en las últimas semanas en Honduras, que desde marzo acumula 149.791 contagios y 3.638 muertos, el santuario de Suyapa en Tegucigalpa permanece cerrado desde el lunes para evitar la peregrinación de miles de personas.

El vicario de la basílica menor, Cecilio Rivera, dijo a Efe que la virgen de Suyapa, una diminuta imagen tallada en madera de cedro, tiene "un poder de convocatoria en Honduras", pero la Iglesia "no podía poner en riesgo la salud" de las personas, por lo que decidió que la misa se oficiará de forma virtual.

Pese al llamado de la Iglesia católica a no acudir a la basílica menor, pequeños grupos de feligreses llegaron hasta las verjas del templo, que según indicó su vicario hasta ahora no había cerrado nunca, para orar cerca de la "morenita".

Doris Suazo, una comerciante de figuras de vírgenes de todos los tamaños, dijo a Efe que nunca había visto algo similar durante las últimas tres décadas que lleva vendiendo a inmediaciones del primer templo de la virgen de Suyapa.

"La fe mueve montañas, estamos a la expectativa que vengan peregrinos y que Dios haga la obra de que podamos rebuscarnos (ganar), pasamos toda la pandemia encerrados, no tenemos ingresos y tenemos gastos en la casa", subrayó Suazo, quien dijo ser originaria del departamento de Santa Bárbara, en el occidente.

HONDUREÑOS AZOTADOS POR PANDEMIA Y TORMENTAS

El nuncio apostólico en Tegucigalpa, Gábor Pintér, ofició hoy una misa en la basílica menor de Suyapa, a la que asistieron medio centenar de sacerdotes y fue presidida de una alborada que se celebró este martes de forma virtual.

Pintér comenzó diciendo que la virgen de Suyapa es "el orgullo" del país centroamericano y "patrona de nuestra casa y corazón".

La virgen de Suyapa, que tiene conferido el grado de capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue hallada, según apuntes históricos, por los campesinos Alejandro Colíndres y Lorenzo Martínez el 3 de febrero de 1747, en la aldea El Piligüin.

Lamentó que el pueblo hondureño es "azotado por la pandemia, las tormentas (Eta e Iota) del año pasado y las situaciones de injusticia que se viven, la falta de empleo y otros desafíos que tenemos".

"Todos unidos somos un regalo para este presente de emergencia que nos toca vivir", enfatizó el nuncio apostólico, quien instó a los cristianos a "extender un amor paterno y materno por la humanidad hoy entristecida, herida y huérfana por tener a sus padres lejos o porque ya murieron".

PERSONAL SANITARIO NO SE HA CANSADO

El religioso rogó a la virgen de Suyapa por los médicos y el personal sanitario que les "asisten en su dura misión por la covid-19, porque ellos aquí en esta tu tierra no se han cansado de hacer el bien".

"Muy querido pueblo hondureño reciban en esta especial fiesta de la patrona de los hondureños mis más sinceras muestras de felicitación y sobre todo el saludo cariñoso del santo padre Francisco, quien les envía su bendición", agregó.

El religioso invitó "insistentemente a orar por este hermoso país (Honduras) y pedir al Señor por la intersección de ella, madre nuestra" ante las adversidades que vive el país.

Honduras, país con 9,3 millones de habitantes, espera recibir a mediados de febrero hasta 800.000 dosis de vacunas contra la covid-19 a través de la iniciativa Covax, que promueva la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque la inmunización no incluye a los menores de 18 años y embarazadas.

El científico hondureño Salvador Moncada recomendó hoy a las autoridades sanitarias de Honduras la compra de un lote de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19, pues considera que es "confiable".

"Es una vacuna confiable y si existe una posibilidad de comprar un lote significativo, valdría la pena considerarla", subrayó Moncada, en declaraciones a la radio HRN, que transmite en Tegucigalpa.

El científico, que vive en Londres, indicó que la vacuna rusa "muy pronto" será reconocida por la OMS y destacó la importancia de asegurar que "no se compre una vacuna al azar, sino que se compren vacunas" aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, para garantizar que se adquieren "vacunas eficientes que funcionen y cuyo efecto esté comprobado".

Señaló que China tiene varias "vacunas en desarrollo, pero las dos más avanzadas son la de Sinovac, que es la que está siendo distribuida en Brasil, y la vacuna Cansino que es una parecida a la rusa AstraZeneca".

En los mismos términos se expresó la víspera el científico hondureño Marco Tulio Medina, quien instó a las autoridades a "moverse rápidamente" para adquirir la vacuna rusa.

"La vía diplomática debe de moverse rápidamente, aunado al hecho de que el costo es más barato, segundo que ya se ha constatado su efectividad (...), de tal manera de que debemos de movernos rápido para conseguir esa vacuna", subrayó Medina.