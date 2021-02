Economía.- El fondo Melvin Capital perdió casi 4.000 millones por la salvación de GameStop gracias a foreros de Reddit

(((ESTA NOTICIA SUSTITUYE A LA ANTERIOR SOBRE EL MISMO TEMA POR ERROR EN EL CAMBIO DE DIVISA)))



Robinhood solo permitirá comprar una acción de GameStop por usuario



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Melvin Capital Management, el fondo de cobertura dirigido por Gabriel Plotkin que se vio forzado la semana pasada a cerrar precipitadamente sus posiciones bajistas contra la cadena de tiendas de videojuegos y electrónica GameStop ante la meteórica subida del valor gracias a las compras coordinadas por una 'armada' de inversores particulares coordinados a través de un subforo de Reddit habría perdido en enero un 53%, según indicaron a 'Financial Times' fuentes conocedoras de las cuentas de la firma.



El 'hedge fund' habría soportado en enero la pérdida de unos 4.500 millones de dólares (3.707 millones de euros) desde los 12.500 millones de dólares (10.298 millones de euros) en activos al comenzar el ejercicio, incluso habiendo recibido la semana pasada un rescate de 2.750 millones de dólares (2.265 millones de euros) por parte de Citadel y Point72.



Las pérdidas del fondo, que había revelado sus apuestas bajistas en sus registros ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), borran en apenas un mes todo lo ganado en 2020, cuando con una revalorización del 52% se colocó como uno de los 'hedge funds' con mejores retornos en el año de la pandemia.



Los títulos de GameStop han acumulado una revalorización del 1.625% en lo que va de año, después de que los miembros de la comunidad de WallStreetBets, un subforo de la plataforma Reddit con millones de usuarios, entraran en acción de manera coordinada para elevar el valor de esta compañía y de otras aparentemente caídas en desgracia para los inversores, como la cadena de cines AMC, disparando su cotización de manera brusca, lo que pilló por sorpresa a fondos bajistas como Melvin Capital, que se vieron forzados a cerrar sus posiciones bruscamente asumiendo cuantiosas pérdidas.



LIMITACIONES EN ROBINHOOD



Por otro lado, la plataforma de negociación de acciones Robinhood, una de las aplicaciones más populares entre los inversores particulares en Estados Unidos y la herramienta favorita de los usuarios de WallStreetBets para ejecutar sus órdenes de compra de títulos de GameStop, ha reducido a ocho valores las limitaciones para operar, frente a las cincuenta empresas afectadas por el anuncio de restricciones la semana pasada a causa de la volatilidad extrema de los mercados.



En este sentido, los títulos cuya operativa sigue sujeta a restricciones a través de la popular 'app' de trading son GameStop (GME), AMC (AMC), BlackBerry (BB), Express (EXPR), KOSS Corporation (KOSS), Naked Brand (NAKD), Nokia (NOK) y Genius Brands International (GNUS).



No obstante, las limitaciones aplicadas varían, siendo las más estrictas las aplicadas sobre GME, de la que la plataforma solo permite la adquisición de una acción por usuario y tan solo dos acciones de KOSS, mientras que se pueden adquirir diez títulos de AMC y hasta 700 de BlackBerry y 2.000 de Nokia.



"Si ya posee una cantidad mayor de acciones o contratos que los límites enumerados anteriormente, sus posiciones no se venderán ni cerrarán. Sin embargo, no podrá abrir más posiciones de cada uno de estos valores a menos que venda una cantidad suficiente de modo que esté por debajo del límite respectivo", advierte la aplicación.



Asimismo, Robinhood indica que no se podrán adquirir fracciones de acciones, subrayando que estas son ilíquidas e intransferibles fuera de la 'app', por lo que en este momento únicamente se permite cerrar posiciones abiertas en fracciones de las acciones afectadas.