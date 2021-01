Paraguay.- El opositor paraguayo Efraín Alegre ingresa en prisión por la supuesta falsificación de gastos electorales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El líder del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Paraguay, Efraín Alegre, excandidato presidencial, ha acudido a dependencias policiales de Asunción para cumplir la orden de prisión preventiva que se ha dictado contra él por la presunta falsificación de gastos durante las elecciones de 2018.



Un Juzgado de Garantías ordenó el ingreso en la cárcel del dirigente opositor después de que no cumpliese una de las medidas alternativas que se le había propuesto inicialmente, en concreto después de no entregar la fianza requerida de de 150 millones de guaraníes (más de 17.800 euros), informa 'ABC Color'.



Alegre ya había avisado de que no acataría las medidas de la libertad condicional por considerarlas injustas. En su opinión, las acusaciones forman parte de una persecución política en la que sitúa también al expresidente Horacio Cartes, el "mafioso principal de Paraguay".



Al actual mandatario, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, le ha recriminado en alguna ocasión que se haya plegado "ante la mafia que gobierna el país". Le acusa de ser "el capataz de Cartes".



"Me mandan preso porque me tienen miedo, porque saben que lo que digo es verdad", ha proclamado antes de entregarse, en un mensaje publicado en Facebook y en el que, acompañado de su familia, ha insistido que entra en la cárcel "con la frente en alto".



La Fiscalía ha puesto en duda la veracidad de una factura de compra de combustible que supuestamente estaría inflada y que se presentó como gasto de campaña durante los comicios de 2018, de los que Alegre salió derrotado frente a Abdo Benítez.