Miguel Torres cumple 35 años meses antes de ser padre

29/01/2020 Miguel Torres celebra su cumpleaños más íntimo junto a Paula Echevarría y Daniella en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Cuando se hizo pública la relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres, los seguidores de la actriz se volvieron loco por el increíble físico que se gasta el futbolista. Por aquel entonces, él estaba metido de lleno en el mundo del fútbol, ahora su vida ha cambiado y aunque no ha dejado de lado la profesión, se ha convertido en uno de los personajes públicos más buscados de la actualidad informativa.



Hace unos meses, la pareja confirmaba desde sus redes sociales que estaban esperando el primer hijo en común, algo que les llenaba de alegría y que nos dejaba boquiabiertos porque era algo que muchos esperaban con ansia. Desde entonces, todo ha sido una persecución para saber los pasos de la actriz.



Hoy, Miguel Torres cumple 35 años y lo hace en uno de sus mejores momentos personales. Pocos meses antes de convertirse en padre por primera vez, la pareja de Paula Echevarría soplará las velas en compañía del amor de su vida y despidiendo esta etapa de su vida. Lo cierto es que ambos están deseando ver la cara a su primer hijo, el que recibirá el mismo nombre que él, Miguel.



De esta manera, el exfutbolista disfrutara de otro cumpleaños más al lado de Paula Echevarría, callando esas bocas que juraban y perjuraban que la pareja no duraría juntos nada. Miguel Torres sigue en un segundo plano, ya que si hay algo que ha demostrado en más de una ocasión es que no le gusta estar en primera línea y respeta que su pareja se dedique una profesión que implica situarse frente las cámaras.