Coronavirus.- Irlanda amplía el confinamiento hasta el 5 de marzo para "mantener la presión" sobre el coronavirus

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irlanda ha ampliado este martes el confinamiento vigente en el país por la pandemia de COVID-19 con el objetivo de "mantener la presión" sobre el coronavirus, según ha anunciado el primer ministro, Micheál Martin.



A pesar del "dramático" descenso en el número de contagios diarios de COVID-19 en Irlanda, el Gobierno ha señalado que podría haber entre 800 y 1.300 personas ingresadas en hospitales con la enfermedad para finales de febrero, más de cien en unidades de cuidados intensivos.



Así, Martin ha indicado que, mientras los números disminuyen, la presión real de la pandemia recaerá sobre las admisiones hospitalarias y las UCI al menos durante otro mes. Por ello, ha justificado que el confinamiento es la opción elegida "para mantener la presión sobre el virus y reducirlo".



Martin ha comparecido en rueda de prensa tras una reunión del gabinete irlandés, donde el Ejecutivo ha aprobado una batería de nuevas restricciones para frenar la propagación de la pandemia, dirigidas contra los viajes no esenciales hacia y desde Irlanda, según ha informado el diario 'The Irish Times'.



En este sentido, se han establecido nuevas multas para aquellos que se mueven del límite permitido de cinco kilómetros alrededor de su domicilio sin una razón esencial. Ahora, en vez de 100 euros, los infractores, a los que habrá que sorprender 'in fraganti', tendrán que pagar 500 euros.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias irlandesas han contabilizado cerca de 189.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas casi 3.000 víctimas mortales debido a la enfermedad.