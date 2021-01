Chad.- ONG lamentan que aún no se haya creado el fondo para las víctimas del expresidente de Chad Hissène Habré

02/12/2019 Desplazados en la provincia de Lago, en Chad POLITICA AFRICA CHAD INTERNACIONAL OCHA/FEDERICA GABELLINI



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Varias ONG han lamentado que la Unión Africana aún no haya creado un fondo fiduciario para compensar a las víctimas del expresidente de Chad Hissène Habré, quien fue condenado hace ya cuatro años en Senegal.



Habré recibió el 30 de mayo de 2016 una condena histórica, de cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y tortura, incluidas violencia sexual y violación. Tras ello, cuando se confirmó la sentencia en abril de 2017, se otorgó 82.000 millones de francos (más de 123 millones de euros) a 7.396 víctimas identificadas y se ordenó a un Fondo Fiduciario de la Unión Africana que recaudara el dinero buscando los activos de Habré y a través de contribuciones.



En este sentido, las organizaciones ha precisado en un comunicado que aunque la Unión Africana adoptó el estatuto del Fondo Fiduciario en 2017 y ha asignado cinco millones de dólares (más de cuatro millones de euros) al mismo, aún no ha entrado en funcionamiento.



"Las víctimas de Habré lucharon incansablemente durante 25 años para llevarlo a él y a sus secuaces ante la justicia, y recibieron millones de dólares, pero no han visto ni un centavo en reparación", ha reclamado la abogada de las víctimas, Jacqueline Moudeina, quien ha recordado que muchas de estas personas se encuentran en una situación "desesperada".



El régimen de Habré, de 1982 a 1990, estuvo marcado por atrocidades que incluyeron ataques contra grupos étnicos. Archivos recuperados por Human Rights Watch en 2001 revelan los nombres de 1.208 personas que fueron asesinadas o murieron bajo custodia y de 12.321 víctimas de violaciones de Derechos Humanos. En la actualidad, Habré está cumpliendo cadena perpetua en una prisión senegalesa.



Los grupos que hacen esta petición de la puesta en marcha del fondo a la Unión Africana también incluyen la Asamblea Africana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Centro Afrikajom, Amnistía Internacional, la Asociación Chadiana para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Redress y la Liga Senegalesa de Derechos Humanos.