La pandemia hizo perder el equivalente a 255 millones de empleos en el mundo en 2020

science,CentralLa pandemia hizo perder el equivalente de 255 millones de empleos en el mundo en 2020 Por Nina LARSON =(Video)= Ginebra, 25 Ene 2021 (AFP) - La pandemia de covid-19 provocó un "daño masivo" en el empleo y la recuperación en 2021 será "lenta, desigual y aleatoria" si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas, advirtió la ONU el lunes.En el conjunto de 2020 "se perdió el 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo [en comparación con el cuarto trimestre de 2019], lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo", es decir, cuatro veces más que durante la crisis financiera de 2009, subraya la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Si no se toman en cuenta los recientes planes de apoyo económico, estas pérdidas masivas provocaron una caída del 8,3% de los ingresos laborales mundiales, es decir, 3,7 billones de dólares o el 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, precisa la OIT en su séptimo informe dedicado al impacto de la pandemia en el mundo laboral. Para este organismo, sin embargo, el impacto de la pandemia en el desempleo está subestimado. El 71% de estas pérdidas de empleo (81 millones de personas) fue debido a "una salida de la fuerza de trabajo, más que del desempleo propiamente dicho; es decir, se produjo una salida del mercado de trabajo por no poder trabajar, probablemente debido a las restricciones de la pandemia, o porque las personas afectadas dejaron de buscar trabajo", indica la OIT.Desde que se detectó el covid-19 en China a finales de 2019, la pandemia ha sumido al mundo en una grave crisis económica, además de haber causado más de 2,1 millones de muertos y cerca de 100 millones de contagios. - "Recuperación relativamente sólida" - Para 2021, la OIT pronostica que en la mayoría de los países "se producirá una recuperación relativamente sólida en el segundo semestre del año, una vez que los programas de vacunación comiencen a surtir efecto".El Observatorio de la OIT ha previsto tres posibles escenarios de recuperación. El caso de referencia vaticina una pérdida del 3% de las horas de trabajo en todo el mundo en 2021, siempre y cuando la pandemia esté bajo control y aumente la confianza de los consumidores y de las empresas.Las regiones más afectadas serán América, Europa y Asia central."Nos enfrentamos a una disyuntiva: una opción conduce a una recuperación dispar y no sostenible, con una desigualdad e inestabilidad cada vez mayores, que pueden agravar la crisis", advierte Guy Ryder, director general de la OIT.La otra vía se basa en "una recuperación centrada en las personas, con el fin de reconstruir mejor y promover el empleo, los ingresos y la protección social, así como los derechos de los trabajadores y el diálogo social", añade. - "Generación perdida" - A la espera de ver qué medidas se tomarán para impulsar la recuperación económica, la OIT señala que las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia que los hombres. "En particular, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de salir del mercado de trabajo y dejar de formar parte de la fuerza laboral", indica el organismo.Los trabajadores más jóvenes también han sufrido las consecuencias, ya sea por la pérdida de empleo, la salida del sector activo, o la incorporación tardía al mismo, según el informe, que habla del "riesgo muy elevado de una generación perdida".La tasa de ocupación de los jóvenes (de 15 a 24 años) disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos.El sector más afectado ha sido el de la hotelería y la restauración, que perdió una quinta parte de sus empleos.Por otro lado, la OIT señala un aumento en la tasa de ocupación en el segundo y tercer trimestre de 2020 en el ámbito de la información y la comunicación, así como en el de las finanzas y los seguros.nl/vog/es/eg