La covid-19 vuelve a saturar hospitales en las mayores regiones bolivianas

Una mujer espera atención en un pasillo del Hospital El Bajío hoy, en la ciudad de Santa Cruz Bolivia (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejon

La Paz, 25 ene (EFE).- El precario sistema de salud en Bolivia ha quedado nuevamente expuesto ante la segunda ola de la pandemia de la covid-19, que vuelve a dejar escenas de enfermos deambulando en busca de un espacio en un hospital, mientras el personal de sanidad se ha visto rebasado y clama por ayuda.

La imagen de enfermos instalados en camas y sillas de ruedas en el pasillo de un hospital municipal de Santa Cruz, la mayor ciudad del país, llamó la atención este lunes.

"Este es nuestro diario vivir", lamentó en declaraciones a los medios la directora del hospital cruceño El Bajío del Oriente, Yessenia Parejas.

El hospital que dirige es de segundo nivel y se encuentra en el sur de la urbe cruceña.

La profesional sostuvo que la situación "escapa" de la "responsabilidad" y la "voluntad" de los médicos por la capacidad que tiene el centro de salud y reclamó una mayor coordinación con los hospitales de tercer nivel.

Parejas recordó que los hospitales no solamente deben atender a enfermos de covid-19, sino también de otras patologías que no han quedado "en status quo" durante la pandemia.

En la región central de Cochabamba, otra de las principales del país, los espacios en las unidades de terapia intensiva (UTI) han vuelto a saturarse, explicó a los medios el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercín Mamani.

Los espacios para enfermos que no requieren oxígeno están ocupados en un 50 %, mientras que los de terapia intensiva están todos ocupados pese a que se habilitaron algunos nuevos en las últimas semanas, indicó.

La Alcaldía de La Paz, la sede del Gobierno y el Parlamento nacional, informó que los hospitales municipales La Portada y Cotahuma, dos referentes para tratar el coronavirus en la ciudad, están en su máxima capacidad pese a que ya han dado 67 altas médicas desde el inicio de la segunda ola a fines de diciembre.

La directora de La Portada, Liliana Gonzales, comentó que tienen cinco pacientes esperando en el servicio de emergencias y otros tres que aguardan en sus vehículos afuera del hospital.

El centro de salud tiene 65 camas, todas ocupadas por el momento, explicó Gonzales, quien también lamentó que la enfermedad "se ha vuelto mucho más agresiva" en la segunda ola, según un comunicado del municipio.

En Cotahuma la situación es similar, con 65 hospitalizados por covid-19, seis de ellos en UTI, mientras que los pacientes que han recibido el alta desde diciembre son 54, detalló la Alcaldía.

PROHIBIDO ENFERMARSE

La Paz cuenta con siete hospitales de tercer nivel y cinco de segundo, precisó a Efe el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública de esta región, Fernando Romero.

Estos hospitales "siempre han estado llenos" desde antes de la pandemia y ahora no es la excepción, pues a la cantidad de enfermos con otras patologías ahora se suman los contagiados con el coronavirus, explicó.

"La Paz ha sido rebasada en forma irremediable, porque ante tanta demanda y tan poca infraestructura el resultado es este desastre", lamentó Romero.

El sector que dirige ha pedido al Gobierno de Luis Arce que habilite espacios como escuelas, coliseos o el centro de convenciones dependiente del Estado en el sur de la ciudad para atender a los pacientes que no requieren oxígeno, además de reclamar medidas restrictivas a la circulación de gente para frenar los contagios.

La precariedad del sistema de salud boliviano es un problema que se arrastra desde hace décadas y no ha sido resuelto por ningún Gobierno.

"Estamos en una crisis profunda, desde que tengo memoria en la peor situación", manifestó Romero, quien también aseguró que en esta segunda ola los profesionales de salud de La Paz están "sufriendo mucho más".

En el reciente fin de semana murieron seis profesionales de la salud en esta región y un total de 226 desde que se registraron los primeros casos en Bolivia en marzo de 2020, mientras que los muertos a nivel nacional en este sector son más de 600, agregó.

El país acumula un total de 9.985 decesos y 201.037 contagios desde marzo pasado.