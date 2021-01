Confirman la muerte de 10 de los 22 mineros atrapados en una mina en China

EFE/EPA/CHEN HAO/XINHUA -

Pekín, 25 ene (EFE).- Las autoridades chinas confirmaron hoy la muerte de 10 de los 22 mineros que quedaron atrapados hace dos semanas tras una explosión en una mina de oro en construcción en China, mientras que todavía queda uno desaparecido, informó la prensa local.

Los equipos de auxilio rescataron el domingo a once de los mineros, con lo que queda uno en paradero desaparecido de los 22 que quedaron atrapados el pasado día 10 de enero tras una explosión registrada en un complejo minero en construcción de la provincia oriental de Shandong.

Los equipos de rescate señalaron el viernes que podrían tardar más de dos semanas en sacar a los mineros, tiempo que necesitarían para perforar un pozo por el cual extraer a los supervivientes.

No obstante, un obstáculo que bloqueaba el sitio cedió ayer abruptamente, según el diario Global Times, lo que facilitó el rescate.

La dificultad de las tareas de rescate también se debieron a que los encargados de la mina no informaron a las autoridades hasta 30 horas después de producirse, algo que ha supuesto la detención de varias personas, la destitución de los dos máximos responsables políticos de la zona y la apertura de una investigación oficial al respecto.

Las explotaciones mineras chinas, especialmente las de carbón -principal fuente de energía del país-, registran una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido significativamente.