Neuer y Lewandowski, dos récords en un Bayern que busca su mejor forma

Berlín, 21 ene (EFE).- Los récords alcanzados por Manuel Neuer, que completó 196 partidos sin encajar goles en toda su carrera, y Robert Lewandowski, 22 tantos en la primera ronda de la Bundesliga, no alcanzan a ocultar que el Bayern anda en busca de su mejor versión y que está lejos de ser el equipo de la temporada pasada.

Ante todo, el récord alcanzado por Neuer, que iguala a Oliver Kahn y es de esperar que lo supere en algún momento de la temporada, genera en algunos sonrisas irónicas justo en un momento en el que el Bayern muestra problemas defensivos.

En esta temporada, Neuer solo ha podido mantener el cero en su portería en tres ocasiones: ante el Schalke, en la victoria por 8-0 en la primera jornada, ante el Eintracht Frá

ncfort, en el triunfo por 5-0 en la quinta jornada, y ante el Augsburgo, en el 0-1 de la última jornada de la primera ronda.

Eso implica que Neuer tuvo que esperar doce partidos para alcanzar su récord. El Bayern ha encajado 25 goles en las primeras 17 jornadas, lo que muestra que la parte defensiva no está funcionando como en temporadas anteriores.

Ante el Augsburgo el cero se mantuvo, por lo demás, gracias a un penalti que Alfred Finbogasson estrelló contra el poste.

LEWANDOWSKI Y EL PODER OFENSIVO

Esos problemas se han compensado a lo largo de la temporada gracias al poderío de una ofensiva comandada por Lewandowski. El Bayern ha marcado 49 goles, un promedio de 2,8 por partido.

Más de un tercio van por cuenta de los 22 goles de Lewandowski, lo que muestra que es casi insustituible aunque Hansi Flick no haya dudado en reemplazarle en el 66 ante el Augsburgo argumentando que tenía una ligera molestia en el muslo y no quería arriesgar aunque el partido estuviera completamente abierto.

El segundo goleador es Thomas Müller, con 7 goles, y luego siguen Serge Gnabry y Leroy Sané con 4 cada uno, Jamal Musiala con 3 y Kingsley Coman, Leon Goretzka y Joshua Kimmich con 2. Los 7 jugadores sumados alcanzan dos goles más que Lewandowski. Los 49 goles los completan David Alaba, Douglas Costa y Niklas Süle con uno cada uno.

Sin embargo, el problema actual del Bayern no solo es que Lewandowski sea insustituible -eso se compensa en buena parte con el hecho de que se trata de un jugador que casi nunca se lesiona- sino que el equipo ha entrado en una dinámica en que hay demasiados jugadores insustituibles lo que, en medio de una temporada apretada, ha dificultado realizar situaciones.

PROBLEMAS CON LOS NUEVOS FICHAJES

Los nuevos fichajes llegaron con la idea de aumentar el fondo de armario pero, por diversas razones, y con la excepción de Leroy Sané, ninguno se ha convertido en una verdadera alternativa a los titulares habituales.

Flick ha señalado en varias ocasiones que la brevedad de una pretemporada que para el Bayern fue casi inexistente le ha hecho difícil integrar a los nuevos fichajes, entre ellos Marc Roca que ha pasado su primer semestre en el Bayern casi inadvertido.

Si ha habido un refuerzo, fuera de Sané pese que éste ha tenido altas y bajas, es Musiala, que ha venido del segundo equipo y que, en las preferencias actuales de Flick, está claramente por encima de Douglas Costa.

El central Tanguy Nianzou, que llegó como gran promesa, ha tenido muchos problemas de lesiones y está lejos de ser una alternativa para Alaba y Boateng, que son los titulares habituales ante un momento de forma irregular de Süle.

En el lateral derecho Benjamin Pavard ha tenido un bajón, del que parece estar saliendo, pero Bouna Saar, que fue fichado para la posición, no ha respondido lo que ha llevado incluso a Flick a improvisar a Süle en la posición.

En el lateral izquierdo la situación es mejor, con Alphonso Davies -pese a que no ha encontrado el nivel de la temporada anterior- y Lucas Hernández que son alternados con frecuencia con Flick.

La irregularidad del Bayern hasta ahora solo ha sido verdaderamente castigada en la Copa de Alemania, donde cayó eliminado en la tanda de penaltis por el Holstein Kiel de la segunda Bundesliga.

En la Bundesliga el equipo es líder, con cuatro puntos de ventaja sobre el Leipzig, y la primera fase de la Liga de Campeones la supero como un trámite, sin una sola derrota y dejándose puntos solo en un empate a domicilio ante el Atlético de Madrid en el que Flick, ya con el primer lugar asegurado, prescindió de Neuer y Lewandowski.

Sin embargo, de cara a lo que viene -los octavos ante el Lazio y lo que pueda venir después- está claro que los problemas pueden pasar factura. Y en la Bundesliga cuatro puntos no es una ventaja que no pueda dilapidarse.

Rodrigo Zuleta