Giammattei dice que seguirá trabajando con Biden como con el gobierno anterior

Guatemala, 20 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este miércoles que su país continuará trabajando con el nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, de "igual manera" como lo hicieron con la anterior Administración.

"Nosotros trabajaremos con el Gobierno que esté en Estado Unidos. Creemos tener una buena relación con ellos. Estamos dispuestos a seguir trabajando de igual manera como lo hicimos con el anterior Gobierno", dijo Giammattei a periodistas en una breve rueda de prensa tras un acto público en el interior del país.

"Es un cambio de gobierno de una forma democrática y lo celebramos", añadió Giammattei, quien felicitó públicamente a Biden en un mensaje mediante sus redes sociales.

En opinión del presidente, tanto Guatemala como Estados Unidos tienen intereses en común que "no chocan, sino al contrario", por lo que "se van a sumar esfuerzos de ambos países" para avanzar en conjunto.

"Creo y apuesto a que tendremos un Gobierno de Estados Unidos que nos va a ayudar muchísimo a lograr que haya más inversión de empresas norteamericanas en Guatemala para generar empleo y así generar muchos muros de prosperidad y que la gente no emigre", puntualizó Giammattei.

De acuerdo al presidente, no se descarta que Guatemala reciba un Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte de Biden, lo que "significaría y se traduciría en unos 2.000 millones de dólares más de remesas" procedentes de guatemaltecos en la nación norteamericana.

Según la Cancillería guatemalteca, casi tres millones de sus compatriotas radican en Estados Unidos, la mayoría de manera ilegal, y según datos oficiales en 2020 enviaron remesas por 11.500 millones de dólares, cifra similar a la de exportaciones de Guatemala en el mismo período de tiempo.

Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio en Washington DC.

En su discurso de investidura, Biden enfatizó que "la democracia ha prevalecido" tras el mandato de su predecesor, Donald Trump, y definió la jornada como "un día de historia y de esperanza".

La investidura se celebró ante un público reducido debido a los protocolos para evitar los contagios por la pandemia de la covid-19, y con un dispositivo de seguridad sin precedentes en la historia del país, ya que incluyó más 25.000 militares desplegados en Washington.

La capital estadounidense permanece en máxima alerta desde que el pasado 6 de enero cientos de seguidores radicales del presidente saliente, Donald Trump, asaltaran el Capitolio, en un acontecimiento que se saldó con cinco muertos y conmocionó al país.