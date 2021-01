Guatemala alista tropas para que migrantes no crucen hacia EEUU

(Bloomberg) -- Guatemala implementará 16 puntos de control en todo el país con tropas, efectivos de la Policía y trabajadores de la salud para intentar detectar a migrantes que cruzan desde Honduras hasta a la frontera de Estados Unidos.

Los migrantes que ingresen a Guatemala deben presentar un certificado de prueba negativa de covid-19 y un pasaporte o documento de identidad válido, anunció el jueves el Instituto Guatemalteco de Migración. Las autoridades del país hicieron que varios migrantes que habían ingresado a través de cruces ilegales regresaran a Honduras esta mañana.

Miles de hondureños abandonaron el país esta semana en la primera caravana de migrantes de 2021, según medios locales, después de que la pandemia y dos huracanes devastaran la economía. Los migrantes plantearán una de las primeras pruebas para Joe Biden después de su juramento como presidente de EE.UU. el 20 de enero.

Nota Original:Guatemala Deploys Troops to Stop Migrants Heading to U.S. Border

