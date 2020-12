Portaltic.-PS5 avisará cuando se vaya a jugar a la versión para PS4

01/01/1970 Mando DualSense de PlayStation 5 (PS5) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



La última actualización para PlayStation 5 avisará a los jugadores cuando estén a punto de jugar la versión para la generación anterior de un juego si existe una versión optimizada, para que puedan cambiar a ella.



Una pantalla flotante pedirá al jugador que confirme la versión del juego. "Estas a punto de jugar la versión para PS4 de este juego. ¿Quieres cambiar a la versión de PS5?", puede leerse. Si así lo deciden, podrán descargar la versión optimizada para la nueva consola.



Se trata de una notificación que permitirá saber a los jugadores que pueden optar por una versión mejor, si tienen la de PS4 instalada. Según informan en The Verge, aparece solo en los juegos que tienen la actualización gratuita para PS5, y no en el caso de títulos como Spider-Man de Insomniac (2018) or Devil May Cry 5 Special Edition, que requieren un pago aparte.



Microsoft tiene una función similar, Smart Delivery, que permite actualizar o instalar automáticamente la mejor versión de un juego.