Streaming o discos: ¿Adiós al reproductor de Blu-ray? 

ILUSTRACIÓN - Quien tenga una amplia colección de películas se mantendrá probablemente fiel al reproductor Blu-ray. Foto: Christin Klose/dpa

La calidad de la imagen es brillante y tiene un sonido que solo puede ser apenas mejor en un cine. Por eso, aunque el streaming sea siempre el preferido, aún se pueden encontrar en muchos hogares reproductores de Blu-ray junto al televisor. Y solo cuando éste se dañe quizás haya llegado probablemente el momento de pensar en cambios. "Incluso cuando el contenido de imágenes 4K UHD y las bandas sonoras 3D se están volviendo cada vez más frecuentes en el streaming, el disco Blu-ray Ultra HD sigue ofreciendo la mejor calidad", destaca Konstantin Grassl, de la revista especializada "video". El experto señala además que, a diferencia del streaming, con los discos no hay que preocuparse por la reducción de la calidad debido a la mala transferencia de datos. No hay dudas, quien posea una gran colección de películas no querrá renunciar a un reproductor cuando éste ya no funcione. Pero la reparación de estos aparatos no siempre tiene sentido. En reproductores que no cuestan mucho, "una reparación en la que se necesiten repuestos nuevos podría ser más cara que un aparato nuevo", alerta Achim Sterling, del Gremio de Tecnología de la Información de Hamburgo. "Por eso, solo tiene sentido económico solucionar las fallas que se pueden resolver con un reinicio o la instalación de un nuevo programa", agrega. Antes de enviar el reproductor a reparación, se debería comprobar si el fabricante puede ser considerado responsable dentro del período de garantía legal. "Si todavía se está en período de garantía, el fabricante debe pagar los gastos de reparación o, en caso de duda, sustituir el dispositivo por uno nuevo", señala Grassl. La situación es diferente para las grabadoras de Blu-ray. "Estas son significativamente más caras como dispositivos nuevos, por lo que una reparación sí podría valer la pena", dice Sterling. El primer lugar al que hay que acudir es a una tienda especializada en televisores donde trabajen técnicos en electrónica de la información. Quien decida comprar un aparato nuevo, debería buscar un reproductor de Blu-ray Ultra HD. "Quien no quiera gastar mucho dinero, pero esté interesado en obtener el mejor formato de imagen y sonido, debería echar una mirada antes de comprar para dilucidar si el reproductor realmente domina los formatos más importantes", aconseja Grassl. El experto advierte que los fabricantes que ofrecen los reproductores de Blu-ray más baratos no están dispuestos a pagar mucho dinero por las licencias de los formatos de mejor calidad, como por ejemplo Dolby Vision. El resultado es una pérdida de la calidad de reproducción de los televisores. Las cifras de venta de reproductores y grabadoras de Blu-ray van claramente en declive. "En tiempos de mediatecas y ofertas de streaming, el Blu-ray y el DVD la están pasando muy mal", dice Roland Stehle, portavoz de la asociación alemana gfu. Un estudio de esta entidad sobre el comportamiento durante el tiempo libre desde el inicio de la pandemia de coronavirus observa un notable aumento del uso de mediatecas y servicios de streaming. "Allí vemos alzas del 30 por ciento, una tendencia impulsada además por el uso cada vez mayor de Smart-TVs", dice Stehle. La conexión a Internet de estos televisores se utiliza con mayor frecuencia para acceder a los servicios de streaming pagos, seguidos de las mediatecas gratuitas de las emisoras de televisión y los portales de vídeo. Las ventajas del streaming radican en la diversidad de la oferta y en el acceso rápido y fácil. "Con una o más suscripciones de streaming, miles de películas y series están disponibles en cuestión de segundos, a veces incluso con una muy buena calidad de imagen Ultra HD y sonido 3D", explica Grassl. Pero el uso rápido y fácil de los servicios de streaming puede tener sus inconvenientes. "El contenido cambia regularmente. Una película que estaba disponible un mes en un proveedor puede desaparecer al siguiente", alerta. El experto sostiene que esto es molesto especialmente con las series, cuando los espectadores ya están esperando el próximo episodio y de repente toda la temporada ya no está disponible. Con un disco no puede pasar algo así. Además, los discos también pueden ser reproducidos en muchas consolas de juego. "Los dispositivos de última generación como la Playstation 5 y la Xbox Series X también pueden utilizarse como reproductores de Blu-ray Ultra HD", dice Grassl. Por lo tanto, los jugadores ya no tienen que invertir en diferentes dispositivos. dpa