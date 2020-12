"Cloudpunk", un juego cyberpunk de mensajeros voladores

SCREENSHOT - En "Cloudpunk" se trata de volar de un punto a otro cumpliendo un servicio de mensajería aérea. Foto: ION LANDS/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Una ciudad en las nubes, luces de neón brillantes y una emocionante historia sobre la codicia y la moralidad: el videojuego "Cloudpunk" convierte a los fanáticos de la ciencia ficción en mensajeros voladores. En "Cloudpunk" los jugadores asumen el papel de la mensajera Rania, que entrega paquetes a bordo de un coche volador. El juego de simulación está ambientado en un futuro lejano y en Novalis, una gran ciudad llena de carteles publicitarios, autopistas flotantes y rascacielos interminablemente altos. La regla más importante del trabajo que realiza Rania es: "¡No preguntes qué hay dentro de los paquetes!". Sin embargo, por supuesto, no pasa mucho tiempo hasta que esta regla se torna incumplible. Y así, en el transcurso de un agitado turno nocturno, Rania y su perro robot se ven envueltos en una aventura salvaje y llena de personajes extraños. Los gráficos de "Cloudpunk" son del estilo gráfico voxel y recuerdan a los juegos de los años 1990. Sobre todo, los fanáticos de los juegos retro obtendrán lo que buscan. De todos modos, la atmósfera en "Cloudpunk" es más importante que la jugabilidad, ya que no hay demasiada variedad: Rania cumple con las entregas a pie y en su coche volador. A medida que se avanza en el videojuego, comienza a emerger una historia en cada una de las entregas individuales, que exige algunas decisiones morales por parte de los jugadores. Lo genial y bastante inusual para un juego indie desarrollado por un equipo pequeño es que la historia está completamente doblada con salida de voz. Aquellos que disfrutan de películas como "Blade Runner", no podrán evitar "Cloudpunk". El género cyberpunk, al que pertenecen ambas obras, está muy de moda en el mundo de los videojuegos en estos momentos. De hecho, muchos jugadores han esperado ansiosamente el "Cyberpunk 2077", y "Cloudpunk" permitió acortar de una buena manera ese tiempo de espera. El videojuego futurista del desarrollador independiente Ion Lands, con sede en Berlín, se lanzó para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. dpa