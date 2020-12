Pemex obtiene US$4.800M en canje deuda por pasivos a corto plazo

(Bloomberg) -- La petrolera estatal de México acordó un canje de deuda con el Gobierno que le otorgará 95.600 millones de pesos (US$4.800 millones) para pagar pasivos a corto plazo.

Petróleos Mexicanos, también conocida como Pemex, recibió los fondos a cambio de activos no identificados, según un comunicado en su sitio web el martes. La transacción “proporcionará flexibilidad y liquidez” a la compañía sin aumentar ni su deuda ni la del Gobierno, dijo.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una conferencia de prensa el lunes que Pemex no tendrá un aumento en los niveles de deuda este año. La carga de la deuda de la compañía alcanzó los US$110.300 millones en el tercer trimestre, la más alta entre todas las compañías petroleras del mundo.

El canje representa una “clara demostración de apoyo gubernamental” a Pemex, dijo Roger Horn, estratega sénior de mercados emergentes de SMBC Nikko Securities America en Nueva York. “Debería dar al mercado la confianza de que el Gobierno está allí para apoyarlo cuando sea necesario, lo que facilitaría a Pemex refinanciar sus bonos”, agregó.

AMLO, como se conoce al líder nacionalista, ha prometido revitalizar a Pemex y al sector energético del país mediante el aumento de la inversión en producción de aguas costeras y poco profundas y la construcción de una nueva refinería en su estado natal de Tabasco.

La producción de petróleo de la compañía, actualmente en 1,63 millones de barriles por día, ha disminuido cada año durante 15 años, y sus exportaciones de crudo cayeron a un mínimo histórico en octubre.

Nota Original:Pemex Gets $4.8 Billion in Debt Swap for Short-Term Liabilities

©2020 Bloomberg L.P.