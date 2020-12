Salud.-Demuestran que el trasplante de células madre de donante mejora la supervivencia en pacientes mayores con SM

13/01/2020 Células madre SALUD CRTD



Un nuevo ensayo clínico ofrece la evidencia más convincente hasta la fecha de que un trasplante de células madre de un donante puede mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes mayores con síndrome mielodisplásico de mayor riesgo (SMD), informan los investigadores del Instituto del Cáncer Dana-Farber en la 62 Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH).



A pesar de ser la única cura actual para los síndromes mielodisplásicos y de ser ampliamente utilizada para pacientes más jóvenes, el trasplante generalmente no se ha ofrecido a pacientes mayores porque no se había demostrado que fuera beneficioso en ese grupo de edad.



Es probable que el nuevo ensayo, realizado por la Red de ensayos clínicos de trasplantes de sangre y médula ósea de Estados Unidos, cambie esto, según los líderes del estudio. El ensayo, que involucró a 384 pacientes en 34 centros médicos del país encontró que el trasplante de células madre hematopoyéticas de donantes compatibles casi duplicó la tasa de supervivencia de los pacientes de 50 a 75 años.



"Históricamente, el trasplante ha sido subutilizado en este grupo de pacientes --advierte el autor principal del estudio, Corey Cutler, de Dana-Farber--. Según nuestros hallazgos, todos los pacientes deberían al menos ser remitidos a un centro de trasplantes para que aquellos que sean elegibles y tengan un donante adecuado puedan someterse a un trasplante y tengan una mejor supervivencia. Es importante derivar a estos pacientes temprano para que el centro de trasplantes pueda trabajar en encontrar un donante óptimo desde el principio", añade.



Los SMD engloban un grupo de trastornos en los que las células productoras de sangre en la médula ósea se vuelven anormales, lo que resulta en la producción de células sanguíneas defectuosas. En aproximadamente uno de cada tres pacientes, los SMD pueden progresar a leucemia mieloide aguda, un cáncer de células de la médula ósea de rápido crecimiento.



El trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas reemplaza las células madre formadoras de sangre anormales de un paciente por células sanas de un donante compatible.



Los participantes del nuevo ensayo fueron remitidos a centros de trasplantes, que buscaron donantes adecuados de células madre. Los 260 pacientes que fueron emparejados con un donante dentro de los 90 días fueron asignados para recibir un trasplante de células madre; los otros 124 pacientes recibieron cuidados de apoyo estándar.



Aproximadamente tres años después de inscribirse en el ensayo, el 47,9% de los que estaban programados para el trasplante estaban vivos, en comparación con el 26,6% de aquellos para los que no se había encontrado un donante en la marca de los 90 días.



La supervivencia sin recurrencia de la leucemia también fue mayor en los asignados a recibir un trasplante (35,8%) que en los que no lo recibieron (20,6%). Los investigadores no observaron diferencias significativas entre los subgrupos ni diferencias en la calidad de vida entre los dos brazos del estudio.