Familia de Jenni Rivera pide que no les pregunten más si la artista está viva

Rosie Rivera (izq.), hermana de la fallecida cantante de música regional mexicana Jenni Rivera, posa con Jackie Rivera, hija de Jenni Rivera, junto al retrato de la recordada ""la Diva de la Banda"". EFE/ Iván Mejía/Archivo

México, 8 dic (EFE).- La familia de Jenni Rivera pidió este martes frenar los rumores de que la cantante mexicana sigue viva, en la víspera de que se cumplan ocho años de su muerte, y anunció el lanzamiento de canciones póstumas de la artista.

"Hay muchísima gente que vive de nosotros hablando bien o hablando mal. Quiero pedir al público que se olviden de estarnos preguntando si Jenni está viva. Es falso. ¿Qué no daríamos nosotros por que estuviese viva?", expresó Pedro Rivera, padre de la artista.

Dijo estas palabras en una conferencia de prensa en la que Sony Music presentó dos discos de oro y uno de platino para dos canciones póstumas de Rivera y en la que la familia expuso las novedades que habrá en los próximos meses en relación a "La Gran Señora".

Tanto el padre como sus hermanos Rosie y Juan explicaron que están lanzando canciones póstumas porque por suerte encontraron algunas canciones grabadas que nunca habían sido publicadas, lo que les permite luchar por su objetivo, que es mantener viva la memoria de Jenni.

"Mi motivación es llevar un legado largo. A mí se me dijo que un artista que fallece solo perdura dos años y dije que eso no podía ser posible para una artista como mi hermana", indicó Rosie.

Es por eso que desde Jenni Rivera Enterprises tienen meticulosamente planeados los pasos a dar, que incluyen más canciones, un documental, una película o incluso un libro para que "las niñas más pequeñas" se sientan inspiradas por la historia de la cantante.

Con todo este material, pretenden llevar lejos la imagen de Jenni como mujer, más allá de su faceta artística.

Después de los sencillos "Aparentemente bien", "Engañémoslo" y "Quisieran tener mi lugar", la familia contemplaba publicar otra canción en octubre, pero finalmente saldrá en julio de 2021.

Sin embargo, anunciaron que el 14 de febrero habrá un lanzamiento muy especial, de una versión que grabó y nunca vio la luz, relacionado con la compañía que hizo el video de "Aparentemente bien" en el que salía una versión recreada de Jenni Rivera.

"Para el video de febrero verán a Jenni como jamás la han visto, es un trabajo muy espectacular. Creo que les va a encantar esta nueva etapa o perspectiva de Jenni Rivera", anunció Juan.

En cuanto a la polémica reciente después de que desaparecieran muchos de lo videos de la cantante de Youtube, borrando así "más de un billón de visualizaciones", según Rosie, Juan explicó que fue una decisión de Universal Music, que bajó 30 videos cuando se terminó el contrato que tenían sobre ellos.

Ahora, por el décimo aniversario de su muerte, la familia subirá de nuevo algunos de éstos.

"Pedimos (a Universal) que los volvieran a subir y no tuvimos respuesta. Tuvimos que buscar a productores y directores para conseguir los videos y se vuelven a subir mañana. Cuando se venció el contrato, Universal los tumbó y las visitas impactan al legado", terminó Juan, a la vez que aseguró que Universal le debe mucho a Jenni y viceversa.

"La Gran Señora" murió en un accidente de avión tras un último concierto en la ciudad de Monterrey, en el noreste de México, el 9 de diciembre de 2012, un suceso que conmocionó al país y a sus fanáticos en Estados Unidos.

Jenni Rivera (1969-2012) vendió más de 20 millones de copias de sus discos y se hizo acreedora de más de 50 premios y reconocimientos, incluyendo Billboard Music Awards, Premios Billboard y Premio Lo Nuestro.