Multitudinario cortejo fúnebre despidió al expresidente uruguayo Vázquez

Actualiza con sepelio y cita de una mujer a las afueras del cementerio. Añade mención foto y video ///Montevideo, 6 Dic 2020 (AFP) - Miles de uruguayos se volcaron a las calles en Montevideo para despedir al expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), prominente figura de la izquierda latinoamericana que murió este domingo a los 80 años aquejado de cáncer de pulmón.Luego de aproximadamente una hora de recorrido, el cortejo fúnebre que había partido del centro de la capital llegó al cementerio de La Teja, barrio natal del exmandatario. Allí los hijos de Vázquez cargaron el féretro cubierto con el pabellón nacional y luego a la familia reunida a su alrededor, mientras un sacerdote brindaba palabras de despedida.Tras el breve homenaje, fue sepultado con un aplauso final de su círculo más íntimo. "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre (...) por causas naturales de su enfermedad oncológica", habían informado temprano en un comunicado sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez. El exmandatario falleció sobre las 3 de la madrugada del domingo, "mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos", señaló Álvaro Vázquez, oncólogo igual que su padre, en Twitter.El presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), quien recibió de manos de Vázquez el mando el pasado 1 de marzo, dijo en un tuit que su antecesor "enfrentó con coraje y serenidad su última batalla"."Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos", agregó el mandatario, quien decretó tres días de duelo nacional. - Lluvia de reconocimientos - Vázquez había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en agosto de 2019, cuando aún era presidente y apenas un mes después de perder a su esposa María Auxiliadora Delgado, con quien compartió más de 50 años."Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable", afirmó en su última entrevista pública, para el programa "El Legado", de Canal 10, emitido apenas una semana atrás.Oncólogo y exdirigente del club de fútbol local Progreso, fue el primer candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) en llegar a la intendencia (gobernación) de Montevideo en 1989, y a la presidencia -tras dos intentos fallidos- en 2005, rompiendo con la hegemonía de los tradicionales Partido Colorado y Partido Nacional.El FA destacó "su ejemplo de integridad política y compromiso inquebrantable con nuestro país y la gente, nos impulsará a continuar su legado"."Vine acá porque fue el primer presidente de izquierda en nuestro país, (...) y porque en 2004 nos cambió la vida a todos y a todas, eso es innegable", dijo a la AFP Paula Fabra, una profesora de historia de 23 años y una de las decenas de personas apostadas afuera del cementerio. "A mí como persona que nació en un barrio pobre me la cambió con el acceso a la tecnología por medio del Plan Ceibal", agregó la joven evocando un emblemático programa de Vázquez que entregó computadoras portátiles a los estudiantes de primaria y secundaria del sistema público.Varios líderes de la región destacaron en las redes sociales su honestidad y compromiso con la integración. - "Nos cambió la vida" - En Uruguay, se multiplicaban las despedidas y condolencias de dirigentes de todo el espectro político. "La última vez que hablé (con él), me preguntó: ¿dormís bien? (...) Así era Tabaré", contó el expresidente José Mujica a periodistas al arribar al velorio que realizó la familia en una ceremonia íntima debido a los protocolos por la pandemia de coronavirus.La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lamentó "profundamente" el fallecimiento del exmandatario en un comunicado, destacando que "siempre estuvo vinculado al fútbol uruguayo", y suspendió los partidos que debían disputarse este domingo, incluido el clásico entre Nacional y Peñarol.Miles de personas a pie o en vehículos se unieron en caravana al cortejo fúnebre blandiendo banderas de Uruguay y del FA.La familia de Vázquez había pedido "encarecidamente" en un comunicado a "quienes opten por saludar presencialmente el paso del cortejo lo hagan desde las aceras, evitando aglomeraciones, manteniendo distanciamiento físico, usando tapabocas y extremando todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes".El FA convocó a las 21H00 (00H00 GMT) a "a abrir puertas y ventanas de nuestros hogares y poner el texto de Mario Benedetti, musicalizado por Joan Manuel Serrat, 'Defender la Alegría' (https://www.youtube.com/watch?v=1FY43hUjIIo) y luego aplaudir por 5 minutos".yow/gv/ll -------------------------------------------------------------