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Al menos siete personas han fallecido y otras 97 han resultado heridas este sábado tras una explosión registrada en un almacén de material explosivo de empresas mineras situado junto a una escuela de secundaria en Asadabad, capital de la provincia afgana de Kunar, en el este del país.

El director de Información y Cultura de Kunar, Samiul Haqqbian, ha confirmado el balance de víctimas a la cadena afgana Tolo News a partir de datos facilitados por responsables del hospital provincial. Varios de los heridos ya han recibido el alta médica, según el mismo reporte.

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Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior del Gobierno talibán, Abdul Mateen Qani, ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a que el estallido se produjo en un depósito de explosivos utilizado por compañías mineras, presuntamente por "negligencia e imprudencia".

Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y las autoridades han anunciado que ofrecerán más información cuando concluyan.

En un primer momento, los medios locales informaron de que la explosión se había producido en las inmediaciones del centro educativo alrededor de las 10.00 horas (hora local) y de que varios estudiantes figuraban entre los afectados.

Este suceso se produce después de otras dos explosiones durante la última semana en centros de enseñanza religiosa en el país. Una de ellas tuvo lugar en la provincia de Kapisa y causó la muerte de un alumno, mientras que otra dejó cuatro estudiantes fallecidos y otros dos heridos en Farah.

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Las autoridades han atribuido ambos episodios a munición sin detonar procedente de antiguos conflictos, según informó el mismo medio.