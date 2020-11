Fútbol.- Arrasate: "Es imposible sacar un buen resultado contra el Barça cuando das este nivel"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado que resulta "imposible" ganar al FC Barcelona cuando se ofrece el "nivel" que ha ofrecido su equipo este domingo en el Camp Nou (4-0), reconociendo que "no" han sido "contundentes" y que se han mostrado "frágiles" en la faceta defensiva.



"Hoy no hemos sido contundentes. Por momentos, hemos mostrado esa fragilidad defensiva que, unida al talento del Barcelona de mediocampo para adelante, ha hecho que nos leguen con facilidad. En el aspecto ofensivo, hemos generado suficientes ocasiones como para hacer algún gol. En general, no hemos competido como nosotros queríamos, hemos sido frágiles en esa parcela. Contra este equipo, es imposible sacar un buen resultado cuando das ese nivel", declaró en rueda de prensa.



"El Barcelona, por momentos, ha sacado su mejor fútbol, porque lo tiene y porque enfrente tampoco ha tenido ese rival que esperábamos ser. El once igual ha sido más ofensivo, lo teníamos previsto también", prosiguió.



Además, reconoció que podría ser "ventajista" hablar de que la lesión de Jony a los 21 minutos les ha "condicionado", pero considera que fue importante. "Hemos tenido ocasión de Budimir tras centro de Jony y con la lesión hemos perdido esa salida que teníamos por fuera. Parece que tiene algo muscular y veremos el alcance de la lesión", informó.



Por otra parte, el preparador vizcaíno valoró la mala racha del equipo en los últimos encuentros. "Es verdad que el calendario era complicado, hemos sacado 1 de 12 -puntos- y no estamos contentos. Tenemos que mirar hacia adelante, recuperar a la gente para ser más competitivos y para que el equipo muestre su mejor versión. Tenemos hasta Navidad una serie de partidos importantes ante rivales que pueden estar ahí con nosotros. Nos tenemos que poner las pilas, aprender del partido de hoy", subrayó.



"Estamos ocupados en recuperar a la gente. Veníamos de hacer un segundo tiempo muy bueno contra el Huesca y ese tiene que ser el camino. Lo de hoy se escapa un poco del contexto habitual. Preocupados no sé, pero ocupados estamos siempre. Vamos a preparar bien el partido del Betis, que para nosotros es muy importante", continuó.



Por último, Arrasate no se aventuró a decir qué equipo podría ganar LaLiga Santander esta temporada. "LaLiga está abierta, hay más candidatos. En la jornada 38 se hará justicia y ganará el que mejor haga las cosas", concluyó.

Te Recomendamos